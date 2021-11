Oggi la paziente del dottor Nowzaradan si mostra così, ma vedere com’era prima di Vite al Limite vi lascerà davvero basiti: è dimagrita 100 kg, impressionante.

Tra le tantissime trasformazioni a cui abbiamo assistito nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, questa di cui vi andremo a parlare tra qualche istante è tra quelle che vi lascerà davvero senza parole. Durante il suo percorso nella clinica di Houston, la paziente del dottore Nowzaradan è dimagrita più di 100 kg. E, ad oggi, si mostra in gran forma.

È da poco meno di 10 anni che Vite al Limite fa compagnia il suo adoratissimo pubblico e mostra le trasformazioni choc di cui i pazienti del dottor Nowzaradan sono protagonisti puntata dopo puntata. Se ne sono alternati davvero tantissimi pazienti, eppure tutti sono riusciti a catturare l’attenzione su di sé. L’ha fatto anche la protagonista del settimo episodio della terza stagione. Entrata a far parte della clinica, la quarantenne di Sant Antonio ha raccontato non soltanto il suo fortissimo desiderio di ritornare in formare, ma anche cosa l’ha spinta ad ottenere un peso pari a 270 kg. Scopriamo insieme ogni cosa.

Prima di Vite al Limite era irriconoscibile: guardate qui, è impressionante

Laura Perez, quindi, è stata una delle protagoniste della terza stagione di Vite al Limite. Arrivata con un peso di circa 270 kg, la donna ha raccontato di avere avuto problemi con l’obesità da bambina, ma di aver peggiorata la situazione quando è stata vittima di violenze e di abusi. Insomma, dopo questo incredibile dolore, Laura ha gettato tutta la sua frustrazione nel cibo. Giunta all’età di 40 anni, però, la Perez si è detta decisa a ritornare in forma. E, dati i risultati, possiamo dire che i risultati si sono visti tutti.

Ad oggi, Laura Perez appare come una donna completamente diversa. Dopo Vite al Limite, infatti, non si è affatto fermata. Ed ha continuato a ritornare in forma, raggiungendo dei risultati strabilianti. Siete curiosi di sapere com’era prima? Ci pensiamo immediatamente:

Avete visto proprio bene, si! È proprio lei Laura Perez prima di Vite al Limite. Un cambiamento sconvolgente, quindi. E che, d’altra parte, sottolinea la sua forza d’animo.