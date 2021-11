Lutto per Manila Nazzaro, triste annuncio per la concorrente del Gf Vip 6: in questo articolo vi riveliamo di chi si tratta

Un triste lutto colpisce Manila Nazzaro, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex vincitrice di “Miss Italia” è rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, ma probabilmente la produzione informerà la donna della tragica scomparsa.

Gf Vip 6, lutto per Manila Nazzaro

Manila Nazzaro è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La modella, nonché ex vincitrice del concorso di bellezza “Miss Italia”, ha accettato la proposta di Alfonso Signorini ed è entrata nella casa più spiata d’Italia.

Prima di partecipare al Gf Vip, l’ex vincitrice di “Miss Italia” ha partecipato al reality show “Temptation Island Vip” insieme al compagno Lorenzo Amoruso. I due hanno messo alla prova il loro amore nel “villaggio delle tentazioni”. Al termine dell’esperienza, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma.

Adesso, però, Manila è l’unica artefice del suo destino. Nella casa sta giocando il ruolo di leader tra le donne e dal pubblico sembra essere ben voluta. Nel reality show più longevo della televisione italiana, però, tutto può cambiare da un momento all’altro e dunque Manila dovrà stare attenta alle insidie.

La concorrente del Gf Vip 6, inoltre, dovrà resistere ai momenti di debolezza, che nel corso della sua avventura saranno sicuramente tanti. Nelle ultime ore, ad esempio, è arrivata una notizia molto triste. La Nazzaro è stata colpita da un lutto molto triste. Non sappiamo, però, se sia già stata avvisata nella casa del Grande Fratello Vip.

È morto infatti Mimmo Rollo, agente che scoprì la Nazzaro ai tempi di “Miss Italia”. Rollo, infatti, si occupava del concorso nazionale di Miss Italia per la Puglia. Era un noto talent scout e con la sua agenzia era un punto di riferimento per lo storico concorso di bellezza diretto da Patrizia Mirigiliani. Nel corso della sua carriera ha scoperto tantissime modelle divenute poi molto famose. Tra queste spicca sicuramente Manila Nazzaro, l’ex modella infatti trionfò nell’edizione del 1999.

Rollo è stato stroncato da un male incurabile. La notizia è stata ufficializzata nella giornata di ieri, ma non sappiamo ancora se la voce sia arrivata alla Nazzaro dentro alla casa più spiata d’Italia. Per lei sarà sicuramente un brutto colpo. Rollo è stato importantissimo per la sua cresciuta.