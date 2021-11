GF Vip, regolamento violato: è successo in diretta, produzione costretta ad intervenire; cosa è accaduto nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Un’edizione che diventerà la più lunga di sempre: il reality terminerà a metà marzo 2022 e non a dicembre, come inizialmente stabilito. Nuovi concorrenti sono pronti ad entrare in casa e due nuove vippone, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, si sono già unite agli altri nel corso dell’ultima puntata. E proprio durante la scorsa puntata è successo qualcosa di particolare.

Un gesto che non è passato affatto inosservato, perché non rientra nel regolamento del programma. La regia ha inquadrato tutto e Alfonso Signorini è dovuto intervenire, comunicando la decisione della produzione. Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —->Colpo di scena al GF Vip: accadrà venerdì ma nessuno lo sa, l’annuncio in diretta

GF Vip, regolamento violato: “Non va bene”, cosa è successo durante le nomination

Una puntata ricca di emozioni, quella del GF Vip 6 in onda lunedì sera. Una puntata durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Anche durante le nomination, il momento più temuto dai vipponi. Durante le votazioni palesi, una delle concorrenti non ha rispettato le regole del gioco! Di chi parliamo? Di Lulù Selassié!

La principessa, infatti, è stata inquadrata mentre sceglieva la sua carta quando il tempo era ormai scaduto e gli altri avevano già comunicato alcuni dei propri voti. La regia ha inquadrato la concorrente intenta a scegliere la carta sotto il tavolo e Alfonso Signorini è intervenuto prontamente: “Non va bene, era scaduto il tempo.” La concorrente spiega di essersi trovata in difficoltà e che non aveva ancora la carta al momento dello scadere del tempo, ma il conduttore comunica la decisione del GF: “Mi viene detto che la tua nomination non è valida e non hai il diritto di dire chi avresti nominato, perché hai fatto la scelta fuori dal tempo“. Lulù ha cercato di giustificarsi ulteriormente, ma la decisione del GF è stata confermata.

(Fonte Mediaset Infinity)LEGGI ANCHE —->Questo cardigan indossato da Soleil al GF Vip non è passato inosservato: sapete qual è il prezzo?

Ricordiamo che, da lunedì sera, le tre principesse Selassié sono state “separate” e quindi gareggiano come tre concorrenti singoli. E voi, avete seguito la diretta di lunedì?