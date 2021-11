Attimi di tensione nella cucina del GF Vip: Katia Ricciarelli non ne ha potuto più ed ha sbottato contro i suoi compagni, cos’è successo.

Sono trascorsi poco più di due mesi dall’inizio del GF Vip, eppure sembrerebbe che i suoi concorrenti stiano già iniziando ad avvertire un po’ di stress e nervosismo. Ne è testimone la simpaticissima Katia Ricciarelli! Proprio qualche ora fa, nella cucina della casa ci sono stati dei veri e propri attimi di tensione!

Sembrava essere una tranquilla sera all’insegna della buona pizza homemade e di tanto divertimento, ma purtroppo non è stato affatto così. C’è stato qualcosa, infatti, che ha fatto adirare Katia Ricciarelli. E che, in men che non si dica, ha scatenato la sua immediata reazione. D’altra parte, lo sappiamo benissimo: Katia è tra le concorrenti che dice sempre le cose in faccia. E che se ha qualcosa da dire, non ci pensa nemmeno due secondi per dirla. Ecco, ma cos’è successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, tensione in casa: Katia Ricciarelli su tutte le furie con Jessica e Sophie

A scatenare l’immediata e la furente reazione di Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip, è stata un’esclamazione di Jessica. La giovane Selassié, insieme a Sophie, stava preparando la pizza per tutti. Quando, ad un certo momento, alcuni dei suoi compagni si sono avvicinati ai piatti e ai fornelli, provocando solo confusione. “Siete troppo. Io così non capisco niente, ci vediamo a tavola”, ha detto Jessica.

A queste parole della Selassié, Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie. Ed immediatamente l’ha fatto sapere. “Disturbiamo se siamo qui, non ho capito?”, ha iniziato a dire. Continuando, poi, a sbottare subito dopo. “Mi prendo la pizza che voglio e me la mangio là. Visto che non mangio la carne, non devo aspettare”, ha continuato a dire dinanzi agli occhi dei suo compagni. Gli animi, però, non si sono affatto placati. Infatti, la Ricciarelli ha continuato: “Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco”.

Presi i suoi pezzi di pizza, poi, Katia si è allontanata ed ha continuato a sfogare la sua rabbia. “Non possiamo essere dominati dalle minorenni adesso”, ha detto la Ricciarelli ad Aldo Montano. Ci auguriamo che la tensione si sia stemperata. E che siano ritornati ad essere un bel gruppo!