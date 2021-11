Quando ha presto parte al film ‘Sapore di mare’ era davvero giovanissima, ma voi siete riuscita a riconoscerla? Oggi è un’attrice super amata.

Tutti avranno guardato, anche una sola volta, il film ‘Sapore di mare’. Diretto da Carlo Vanzina, la pellicola è uscita in tutte le sale cinematografiche italiane nel 1983. Ed ha saputo catturare l’attenzione in un vero e proprio batter baleno. Non soltanto, infatti, un anno dopo e, quindi, nel 1984, è uscito il secondo capitolo, ma proprio nel 2014 è uscito il suo sequel, intitolato Sapore di te.

Leggi anche –> Si sono sposati! L’amatissima attrice è convolata a nozze: gioia immensa

Nella famosissima pellicole del mitico Vanzina abbiamo conosciuto, apprezzato ed amato tantissimi attori. Impossibile dimenticare, ad esempio, la bellissima e giovanissima Virna Lisi. Oppure, i mitici Christian De Sica e Gerry Calà. Tra tutti gli altri, però, non possiamo fare a meno di ricordarci anche di lei: Selvaggia! Anche lei giovanissima e, soprattutto, alle prime armi nel mondo della recitazione, l’attrice ha incantato tutti per la sua straordinaria bellezza e bravura. Tanto che, ad oggi, è un volto amatissimo del cinema italiano. Voi, però, l’avete riconosciuta? Chi è questa splendida fanciulla raffigurata in foto?

Leggi anche –> Bellissima anche senza trucco, ma com’era ai tempi di Miss Italia? Aveva 18 anni: incredibile

Oggi è super amata dagli italiani, ma in Sapore di mare era giovanissima: l’avete riconosciuta?

Nata a Ponte Dell’Olio, comune italiano in provincia di Piacenza, nel 1964, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo davvero giovanissima. Dapprima vincitrice, alla sola età di 15 anni, della fascia di Miss Teenager, ha compiuto il suo debutto in televisione nel 1981 nel programma di Gianni Boncompagni. Da quel momento, la sua carriera prende il volo. È proprio in questo programma, infatti, che la giovanissima ragazza viene notata dal regista Carlo Vanzina. E viene scritturata, nei panni di Selvaggia, nel film ‘Sapore di mare’.

Leggi anche –> Avete mai visto la casa di Isabella Ferrari? È di un’eleganza impressionante: pazzesco!

Era esattamente il 1983 quando, quindi, l’attrice compiva il suo debutto sul grande schermo. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Ad oggi, infatti, è amatissima dal pubblico italiano. Ed è considerata tra le attrici più apprezzate che ci siano. Voi, però, siete riusciti a riconoscerla? Chi è questa splendida fanciulla raffigurata nella foto in alto? Scopriamolo insieme:

È proprio lei: Isabella Ferrari! Qui è giovanissima in Sapore di Mare, ora è un’attrice super apprezzata. Voi, però, l’avevate riconosciuta?