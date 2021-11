Quasi trent’anni fa conduceva “Target” su Canale 5 per poi affermarsi come attrice: la sua vita oggi lontano dalla tv

E’ stata il volto simbolo del rotocalco di Canale 5 “Target”, poi attrice in fiction di successo: resterete sorpresi nel vederla oggi!

Correva l’anno 1993 e su Canale 5 debuttava un programma destinato a rivoluzionare il linguaggio televisivo: ricordate il rotocalco “Target”? In onda fino al 2000, veniva trasmesso in seconda serata, inizialmente il lunedì per poi passare alla domenica. Nonostante si siano avvicendate alla conduzione ben tre presentatrici, il volto storico del programma fu sicuramente Gaia De Laurentiis.

Fu lei infatti a condurlo fino al 1997, anno in cui, trovandosi in maternità, dovette lasciare il testimone a Natasha Stefanenko poi sostituita a sua volta da Tamara Donà. Col suo caschetto biondo, Gaia introduceva filmati e servizi che trattavano dei fenomeni televisivi e la sua simpatia conquistò il pubblico in pochissimo tempo.

Nel 1997 la De Laurentiis condusse anche una sorta di spin-off su Italia 1 in cui venivano trattati in chiave comica anche altri argomenti oltre alla tv. Si intitolava “Ciro, il figlio di Target” in riferimento allo storico scherzo subito in diretta da Sandra Milo su suo figlio Ciro appunto.

Da qualche anno la conduttrice è lontana dal piccolo schermo: ripercorriamo la sua carriera dopo “Target” fino a scoprire cosa fa oggi.

Sono trascorsi 17 anni dal suo debutto con “Target” su Canale 5: com’è Gaia De Laurentiis oggi

Nata a Roma il 25 febbraio 1970, dopo l’esperienza di “Target” Gaia ha lavorato sia a teatro che al cinema. Inoltre ha preso parte alle famosissime fiction tv Sei forte maestro (2000) e Io e mamma (2007).

Come conduttrice ha lavorato nel 2004 alla trasmissione del sabato pomeriggio Changing Rooms – Camera a sorpresa e a partire dal 2008 è stata una inviata di Stranamore. E’ stata anche al timone di programmi su Leonardo, canale di Sky. È inoltre conduttrice di alcune televendite per i programmi Mediaset.

Ha recitato in molti spettacoli teatrali e nel 2015 ha partecipato all’ultima stagione di CentoVetrine. L’ultima trasmissione che ha condotto risale al 2017 ed è stata Missione Green su La5.

Gaia oggi è mamma di quattro figli: Sebastiano, avuto con il produttore Fernando Ghia; Agnese, nata dal matrimonio con il regista televisivo Maurizio Catalani da cui ha divorziato; Emma e Massimo, avuti col neuropsichiatra infantile Ignazio Ardizzone.

Lo scatto che vi mostriamo è tratto dal suo profilo Facebook e mostra chiaramente quanto Gaia De Laurentiis conservi intatta la sua bellezza a distanza di tanti anni dal suo debutto in tv.

Semplicemente incantevole, vero?