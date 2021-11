Ricordate com’era Francesca Chillemi a Miss Italia nel 2003? Aveva soltanto 18 anni: resterete davvero senza parole quando la vedrete.

Era esattamente l’anno 2003 quando, appena diciottenne, la splendida modella trionfava sul palco di Salsomaggiore Terme. Da quel momento, sono trascorsi 18 anni e di strada ne ha fatta. Ad oggi vanta una carriera incredibile e una bellezza impressionante. Siete curiosi, però, di sapere com’era negli anni della sua vittoria?

Leggi anche –> Dal terzo posto a Miss Italia a conduttrice amatissima: ricordate com’era? Sono trascorsi 22 anni

Nel corso di queste 74 edizioni di Miss Italia abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime reginette. Tra le diverse che si sono alternate sul palco di Salsomaggiore Terme e che hanno indossato fascia, corone e scettro, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: Francesca Chillemi! Tra le più giovani di tutto il concorso di bellezza, la splendida siciliana è riuscita a sbaragliare la ‘concorrenza’. E ad ottenere il titolo di più bella d’Italia. Dopo quel momento, la siciliana ha cavalcato la cresta dell’onda. Attualmente, attrice di successo, la splendida Francesca vanta di un seguito davvero clamoroso. Voi, però, ricordate com’era ai tempi di Miss Italia? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Da Miss Italia ad attrice incantevole e di successo: era l’anno 1998, l’avete riconosciuta? Eccola oggi

Com’era Francesca Chillemi a Miss Italia nel 2003? Eccola qui, incredibile!

Non c’è assolutamente nulla da dire: tra le tantissime Miss Italia che hanno vinto il famoso concorso di bellezza e che hanno trionfato sul palco di Salsomaggiore Terme, Francesca Chillemi è tra le più belle in assoluto. Pensate, è splendida anche senza un velo di trucco. E la fotografia riproposta in alto ce lo dimostra a gran voce.

Leggi anche –> Era il 2000 e partecipava a Miss Italia: l’avete riconosciuta? La sua bellezza è identica a quella del passato: che schianto!

Appurato che, ad oggi, Francesca Chillemi vanta di un carriera impressionante e di un successo incredibile, siete curiosi di vederla proprio ai suoi esordi? Sono trascorsi 18 anni dalla sua vittoria a Miss Italia, ma com’era in quegli anni? Da poco maggiorenne, la Chillemi ha impressionato tutti con la sua bellezza acqua e sapone e tutta del Sud. Siete pronti ad ammirarla anche voi? Eccola qui.

Insomma, che dire? Assolutamente nulla! Che sia appena esordita sul piccolo schermo o con una carriera alle spalle incredibile, Francesca Chillemi è sempre splendida. Siete d’accordo con noi?