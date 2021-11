“Sei rimasta a vent’anni fa”, scoppia il caos ad Amici 21, tra le insegnanti la discussione non si placa.

Domenica 21 novembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. La puntata si è aperta in modo diverso dal solito. Maria De Filippi è entrata in studio con una torta, per festeggiare il compleanno di Alessandra Celentano.

Subito dopo, gli allievi si sono esibiti. C’è stata una nuova gara dei cantanti. Questa volta, a dare un giudizio, sono stati i professori di canto. Dopo che LDA ha cantato, c’è stata una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Quest’ultima ha detto che Zerbi ha aiutato l’allievo, quando era un compito che doveva fare da solo. E’ arrivato il turno dei ballerini e anche qui, c’è stata una accesa lite tra gli insegnanti. Ma cos’è successo? Entriamo nei dettagli e vediamo insieme quanto accaduto.

L’ultima puntata di Amici è andata in onda domenica 21 novembre. Dopo l’ingresso di Maria De Filippi, entrata con una torta, per festeggiare il compleanno di Alessandra Celentano, siamo entrati nel vivo del talent.

Tommaso, Simone, Nicol e Dario dovevano fare la sfida, e tutti e quattro sono riusciti a portare a casa la vittoria. A Simone, però, è stata sospesa la maglia. Rudy Zerbi, quando il cantante si è esibito nella gara con gli altri, ha comunicato la decisione. E’ arrivato il turno dei ballerini. Quando si sono esibiti Dario e Serena insieme, sulle note di Potevi fare di più, in un compito assegnato dalla Celentano, c’è stata una forte discussione tra le insegnanti di ballo. Ma cos’è successo?

La maestra di danza classica, appena terminata l’esibizione, ha esordito dicendo che per lei è sembrato il saggio dell’oratorio, e che non è stato professionale, ma amatoriale. La Peparini ha preso parola: “A che serve a questi due bravissimi ballerini, perchè nel loro sono bravissimi, metterli in una condizione del genere per poi dire sono stati amatoriali, lo sai già”. Pian piano si è accesa una discussione: “Quando io parlo di fisico parlo anche a livello funzionale, come farà un domani quando dovrà fare una coreografia di un coreografo…”. ha detto la Celentano, che ha trovato la pronta risposta della Peparini: “Siccome tu parli tanto della storia della danza e dell’arte, ci sono coreografi, che hanno fatto dei loro difetti la loro carriera”. La maestra di danza classica ha proseguito dicendo che determinate carenze sono oggettive: “Lei può fare hip hop ed è carinissima…”. Tra le due i toni si sono accesi, Veronica ha detto: “Sei tu che sei rimasta a vent’anni fa…“, e qui, Alessandra si è arrabbiata dicendo di smettere di usare queste frasi. A quanto pare, le due insegnati hanno gusti e pareri diversi sugli allievi, tanto da portare a discussioni molto forti.