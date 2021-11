E’ la star di Friends, ma non tutti sanno che l’attrice è anche laureata: scopriamo in che cosa.

In Friends Lisa Kudrow ha interpretato Phoebe. La sitcom statunitense ha avuto un successo incredibile. Questa ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e dai ragazzi Ross , Chandler e Joey.

In tutto sono state registrate dieci stagioni. In Italia abbiamo avuto il piacere di vederla dal 1997 fino al 2005. Lisa, grazie a Friends, è divenuta famosa in tutto il mondo. Per la sua interpretazione ha vinto un Emmy nel 1998, un SAG nel 1999 e un Satellite Award nel 2000, oltre a ricevere numerose altre nomination. L’attrice, però, prima di prendere la strada della recitazione, aveva deciso di seguire le orme di suo padre, laureandosi: sapete in che cosa?

E’ la star di Friends, sapete in che cosa è laureata l’attrice?

Lisa Kudrow è un’attrice statunitense molto amata. Classe 1963, è anche una doppiatrice e una produttrice televisiva. Abbiamo tanto apprezzato il suo personaggio di Phoebe Buffay, in Friends. E’ stato proprio questo ruolo che le ha dato la possibilità di farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

L’attrice vanta una carriera incredibile. Ha recitato al cinema e in televisione, come in Mamma torno a casa, Hacks, Avviso di chiamata, Paper man, La ragazza del treno, La rivincita delle sfigate, Amiche in affari. In televisione in Cin Cin, Una famiglia come le altre, Innamorati pazzi, Web Therapy The Good plac, Friends: The Reunion e in tantissimi altri ancora. Prima ancora, pero, la Kudrow aveva intrapreso un’altra strada. Voleva, infatti, seguire le orme di suo padre medico, laureandosi. Sapete in che cosa?

Si è laureata in Biologia al Vasser College. Subito dopo ha iniziato a dedicarsi al teatro. Sono arrivati per lei i primi ruoli in film di basso livello. Ma viene notata dopo aver interpretato Ursula Buffay nella serie Innamorati pazzi. Da quel momento, non si è più fermata.