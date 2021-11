Tra qualche ora, andrà in onda l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, ma ci sarà una seconda stagione? In molti se lo chiedono.

A distanza di ben quattro settimane dal suo inizio, Storia di una famiglia perbene sta per salutare il suo pubblico. Proprio questa sera, Mercoledì 24 Novembre, l’amatissima fiction di Canale 5 andrà in onda con la sua ultima puntata. E chiuderà, così, un cerchio.

Come vi abbiamo raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene di questa sera sarà letteralmente imperdibile. Non soltanto perché Maria riuscirà a completare il suo percorso di studi, ma anche perché deciderà di raccontare tutta la verità al ‘suo’ Michele. Come reagirà il ragazzo? Appurato che, anni prima, la giovane Maria è stata obbligata dal padre di Michele a lasciarlo, cosa deciderà di fare adesso il giovane? Questo, ovviamente, è tutto da scoprire. In attesa, però, sono davvero tantissime le domanda che il pubblico si pone. Una tra tante: ci sarà una seconda stagione? Il successo riscontrato è stato davvero impressionante, ma ci sarà un continuo? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Ci sarà una seconda stagione di Storia di una famiglia perbene?

Mancano ancora pochissime ore al finale di stagione ‘choc’ di Storia di una famiglia perbene, eppure il suo pubblico non vede l’ora di sapere se, dopo l’ultima puntata di questa sera, può sperare in una seconda stagione. Il successo riscontrato, come dicevamo precedentemente, è stato piuttosto incredibile. Pertanto, c’è la possibilità che le avventure della famiglia De Santis continueranno?

Siamo sicuri che anche voi, in attesa dell’ultima puntata di questa sera di Storia di una famiglia perbene, vi siete posti questa domanda. Ebbene. Al momento, purtroppo, non c’è alcun tipo di notizia ufficiale. Appurato che Mediaset si può ritenere soddisfatta dei risultati ottenuti, non sappiamo se stia valutando l’ipotesi di una seconda stagione oppure no. Una cosa, però, è certa: le fiction è tratta dal romanzo di Rosa Ventrella. E, come sottolineato alcuni giorni fa da TV Blog, il libro prevede una fine piuttosto delineata e circoscritta. Pertanto, almeno fino a questo momento, è da escludere una seconda stagione. D’altra parte, però, si sa: mai dire mai nella vita.

Cosa ci dite voi? Vi piacerebbe vedere un prosieguo?