Jonathan Godwin è uno dei finalisti di Tu si que vales 2021, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Tutti i dettagli in attesa della finale.

Tutte le cose belle sono destinate a terminare. E, purtroppo, anche Tu si que vales è pronto a farlo. A distanza di poco più di due mesi dal suo inizio, lo show del Sabato sera condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e la straordinaria partecipazione di Giulia Stabile è pronto a regalare un’ultima puntata coi fiocchi.

I dieci finalisti di Tu si que vales 2021 che sono stati scelti nel corso di queste puntate, c’è da ammetterlo, sono davvero sensazionali! A partire da acrobati ed illusionisti fino ad atleti e pattinatori, c’è un’ampia e vasta scelta di talenti. Soltanto uno di loro, però, vincerà! Chi lo farà? Al momento, è ancora tutto da scoprire! In attesa, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più su uno dei suoi finalisti. Facciamo riferimento proprio a Jonathan Goodwin, uno dei concorrenti delle prime puntate.

Chi è Jonathan, uno dei finalisti di Tu si que vales 2021: età e carriera

“Sto cercando di fare una delle cose più pericolose che abbia fatto su un palco”, è proprio con queste esatte e specifiche parole che Jonathan Goodwin si è presentato sul palco di Tu si que vales 2021. Ed ha impressionato i giudici. Con un fisico aitante e completamente vestito di nero, il giovanissimo stuntman è stato il protagonista di un’esibizione davvero da brividi, lasciando tutti i presenti in studio completamente a bocca aperta. “Se mi va bene, Rudy mi salverà la vita”, ha continuato a dire.

Quello portato in scena da Jonathan, c’è da ammetterlo, è stato un numero pazzesco. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lui? Purtroppo, le informazioni che abbiamo a disposizione sono davvero pochissime. Sappiamo, però, che ha 41 anni, che non ha origini italiane e che per preparare il numero ci ha impiegato ben 5 anni. Insomma, un arco di tempo piuttosto lungo, non c’è che dire, ma per cui ne è valsa davvero la pena. Al momento della sua esibizione, infatti, non soltanto i quattro giudici hanno espresso il loro consenso, ma anche la giuria popolare, capitanata da Sabrina Ferilli, si è trovata pienamente d’accordo con loro.

Cosa ne sarà di lui, secondo voi? Jonathan riuscirà a vincere Tu si que vales?