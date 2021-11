Tu si que vales, chi sono i Solasta: il particolare retroscena sulla nascita del gruppo di acrobati, finalisti di questa edizione.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo al gran finale di Tu si que vales. L’ultima puntata di questa edizione dello show andrà in onda sabato 27 novembre 2021. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamo meglio alcuni dei finalisti dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi. Sono sei ma gareggiano come unico concorrente: ricordate i Solasta?

Il gruppo di acrobati si è esibito nel corso della terza puntata, volando dritto in finale con 4 si dei giudici e il 100% dei voti della giuria popolare: la loro esibizione sulle note di The show must go on ha letteralmente incantato tutti. Scopriamo qualcosa di più su di loro.

LEGGI ANCHE —->Da Amici a Tu si que vales: avete visto chi c’era tra i concorrenti? Emozioni uniche in studio

I Solasta sono finalisti a Tu si que vales: cosa sappiamo del gruppo di acrobati

I Solasta rappresentano uno dei dieci finalisti di Tu si que vales! I dieci concorrenti, che si sono esibiti nel corso delle varie puntate, torneranno sul palco per un’ultima, grande sfida, durante la quale dovranno conquistarsi il primo posto. Il gruppo di acrobati dei Solasta, composta da due donne e quattro uomini, si sono esibiti nel corso della terza puntata, quando, dopo la performance, hanno rivelato un particolare interessante: “Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia, abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. E poi da qui vediamo dove andremo”, ha spiegato uno dei componenti.

“Siete tutti un’eccellenza singolarmente in ogni cosa che fate, è molto difficile seguire tutto quello che fate contemporaneamente. È tanta roba in contemporanea, in un minuto e mezzo avete fatto il botto su tutto!”, esclama Maria De Filippi, complimentandosi con i performer. Anche il resto dei giudici mostra grande entusiasmo per i concorrenti e, in particolare, Sabrina Ferilli non ha contenuto la commozione e la felicità per il risultato ottenuto dai ragazzi, dopo tanta fatica.

LEGGI ANCHE —->Tu si que vales, Maria De Filippi spiazza tutti: look pazzesco, il prezzo ancora di più

E voi, siete curiosi di rivedere in azione i Solasta nell’ultima imperdibile puntata di Tu si que vales? Noi non vediamo l’ora!