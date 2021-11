Avete mai visto la villa di Ariana Grande ad Hollywood? È in vendita! Ha 7 bagni e una piscina

Conoscete la villa di Ariana Grande ad Hollywood? La famosa star l’ha messa in vendita: è immensa e contiene ben 7 bagni e una piscina

Per una star del suo calibro ci vuole una casa super pazzesca. Ariana possiede una villa ad Hollywood, in una delle zone più suggestive degli Stati Uniti, veramente immensa. La villa possiede ben 7 bagni e addirittura una piscina. La nota popstar adesso l’ha messa in vendita.

La villa di Ariana Grande ad Hollywood

Ariana Grande è una cantautrice di fama mondiale. È vincitrice di due Grammy Awards, un Brit Award, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards, nove MTV Video Music Awards e 27 Guinness World Records. Ha iniziato la sua carriera nel 2008, nel musical di “Broadway” ed è poi divenuta famosa grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di “Nickelodeon: Victorious”.

Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l’etichetta Republic Records, pubblicando nel dicembre dello stesso anno il primo singolo “Put Your Hearts Up”. Raggiunge l’apice del successo con il suo secondo album in studio, “My Everything”, con il quale ha venduto oltre 9 milioni di copie in tutto il mondo.

Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 85 milioni di dischi solo negli Stati Uniti e ciascuno dei suoi album in studio è stato certificato disco di platino. La rivista “Time” ha nominato Ariana Grande come una delle 100 persone più influenti al mondo nel 2016 e nel 2019. Billboard l’ha invece riconosciuta come “donna dell’anno” nel 2018. Ariana è l’artista femminile più trasmessa in streaming di tutti i tempi.

Poco più di un anno fa, Ariana si era trasferita in una mega villa a Hollywood Hills, per la precisione nel quartiere Bird Streets di Los Angeles, acquistata per la spaventosa cifra di 13,7 milioni di dollari. L’abitazione misura più di 900, distribuiti su 3 piani. Ha i soffitti alti 5 metri e conta 4 camere da letto e 7 bagni, tutti decorati con arredamento moderno e di design. La villa possiede anche una piscina a sfioro. Adesso Ariana ha deciso di metterla in vendita per 14 milioni di dollari. Pare che l’artista l’abbia fatto per acquistare una casa più appartata e più piccola su Bird Streets.