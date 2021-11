“Nel 2022 ci sposiamo”: l’annuncio a sorpresa, l’amatissima coppia è pronta per le nozze, che si terranno l’anno prossimo

Nozze in arrivo per una della coppie più amate ed affiatate del momento. Dopo cinque anni di amore, la famosa conduttrice ha annunciato al settimanale Chi che il matrimonio si celebrerà l’anno prossimo.

Sarò un matrimonio tradizionale, proprio come la conduttrice sogna. Curiosi di scoprire i dettagli di questa splendida notizia? Siete nel posto giusto!

Matrimonio in arrivo per la coppia: “Nel 2022 ci sposiamo”, splendido annuncio della conduttrice

“Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi”. È così che l’amatissima conduttrice sogna il suo matrimonio. Un matrimonio che arriverà, il prossimo anno, con quello che è l’uomo della sua vita. Di chi stiamo parlando?

Di Federica Panicucci e Marco Bacini, che, come annunciato dalla presentatrice di Mattino Cinque, convoleranno a nozze nel 2022! La data del lieto evento non è stata ancora fissata, ma la conduttrice ha già in mente che tipo di matrimonio sarà: “Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico”.

Proprio in questi giorni, la coppia si mostra felice e sorridente sui social: in occasione del compleanno di lui, Federica e Marco hanno trascorso alcuni giorni a Cortina d’Ampezzo. “Dove vuoi che vada senza te. Tu sei il mio posto nel mondo”, ha scritto la Panicucci nel post di auguri condiviso su Instagram.

Non ci resta che attendere per scoprire i dettagli delle future nozze di questa meravigliosa coppia.

Il matrimonio finito nel 2015

Quelle con Marco Bacini saranno le seconde nozze per Federica Panicucci. La conduttrice è stata legata per circa 20 anni al dj e produttore musicale Mario Fargetta, che ha conosciuto nel 1996 e sposato dopo dieci anni di fidanzamento. Dal loro matrimonio, durato nove anni, sono nati due figli, Sofia, nel 2005, e Mattia, nel 2007.