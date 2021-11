Amici 21, arriva la drastica decisione di Raimondo Todaro: l’allievo scoppia in lacrime; cosa è successo nella scuola più amata della tv.

La 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo. Tra lezioni, prove e sfide continue, gli allievi si preparano al meglio per mostrare il proprio talento. Il percorso, però, è ricco di ostacoli, come quello che si è trovato di fronte uno dei ballerini.

Per lui una bruttissima notizia, che gli è stata comunicata dal suo insegnante: le immagini sono andate in onda nella puntata del day time di ieri, 24 novembre 2021. La decisione di Raimondo Todaro è durissima e fa scoppiare in lacrime il concorrente. Scopriamo cosa è accaduto.

Amici 21, “Non ci si comporta così”: la durissima decisione di Raimondo Todaro

Partecipare ad Amici, si sa, è un privilegio assoluto. È per questo che gli insegnanti si aspettano dai loro allievi il massimo dell’impegno, soprattutto durante le lezioni. È quello che non ha visto Raimondo Todaro da uno dei suoi allievi, che ha deciso di chiamare in studio per un incontro. Si tratta di Mattia, ballerino di latino del team di Raimondo. L’insegnante spiega di aver seguito la sua lezione con Umberto di quella mattina e di essere rimasto malissimo davanti al suo atteggiamento.

“Non ti andava, eri mezzo addormentato, eri indisponente. Non ci si comporta così con dei professionisti che vengono a lavorare per voi. Fossi stato al posto di Umberto, ti mandavo in casetta dopo due minuti. Non esiste”. Il prof continua con parole molto dure nei confronti del ballerino, dal quale non vuole neanche sentire giustificazioni: “Non voglio neanche sentire la tua versione, non c’è scusa o motivazione che ti permette di comportarsi così. Solo la febbre a 40 poteva giustificarti”.

Per questo motivo, Raimondo ha preso una drastica decisione: Mattia non può fare lezione per una settimana, non può esibirsi nella puntata di domenica e ha la maglia sospesa. “Così pensi a quello che hai fatto e ti rendi conto.” La reazione di Mattia è molto forte: il concorrente scoppia in lacrime, super dispiaciuto dell’accaduto.

Rientrato in casetta, il ballerino ammette che non si sentiva al top della forma quella mattina, ma non ritiene di meritare la punizione ricevuta. Le anticipazioni di Amici della prossima puntata confermano che Mattia non sarà in studio! E voi, cosa ne pensate della decisione di Raimondo?