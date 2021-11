Amici 21, due allievi eliminati: colpo di scena nella scuola

Due allievi di Amici 21 sono stati eliminati, colpo di scena nella scuola più famosa d’Italia: ecco di chi si tratta

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. In studio ci sono state alcune sfide e ben due allievi non sono riusciti a superarla. Ci sono state dunque due eliminazioni. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

LEGGI ANCHE: Amici 21, arriva la drastica decisione di Raimondo Todaro: l’allievo scoppia in lacrime

Amici 21, eliminati due allievi

La ventunesima edizione del talent show “Amici” entra nel vivo. Gli allievi continuano la loro corsa verso il serale. Solo alcuni riusciranno ad ottenere la felpa. Ogni settimana cantanti e ballerini tengono sfide al centro dello studio.

Nella registrazione di ieri pomeriggio, due allievi non hanno superato la sfida ed hanno dovuto abbandonare per sempre la scuola più famosa d’Italia. Un vero e proprio colpo di scena per i fan del programma. A due eliminazioni ovviamente corrispondono due nuovi ingressi. Ma volete sapere chi è stato eliminato?

LEGGI ANCHE: Amici 21, arriva una decisione a sorpresa: riguarda LDA, cos’è successo

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di “Amici”, che andrà in onda domenica 28 novembre 2021 su Canale 5. In studio ci sono state ben due eliminazioni. Simone e Andrea, infatti, non hanno superato la sfida ed hanno dovuto abbandonare per sempre la scuola. Andrea, tra l’altro, era entrato da poco tempo nel talent show.

Al loro posto sono entrate due nuove cantanti. Non sono, però, gli unici ingressi nella scuola più famosa d’Italia. La professoressa Alessandra Celentano ha proposto ai suoi colleghi e alla produzione di aggiungere un nuovo banco per una ballerina secondo lei talentuosa. La proposta è stata accettata e di conseguenza la ballerina è entrata senza fare la sfida.

LEGGI ANCHE: Amici 21, LDA si esibisce in puntata: arriva il ‘commento’ di Gigi D’Alessio

Anche la ballerina Carola ha sostenuto la sfida ed è riuscita a superarla. L’allieva dell’insegnante Alessandra Celentano dunque resterà nella scuola e potrà concorrere per il serale del talent show.