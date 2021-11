In Cherry Season è stato Ayaz, il protagonista maschile: com’è oggi l’amatissimo attore?

Una serie televisiva turca molto amata e rimasta nel cuore dei telespettatori è Cherry Season. In Italia è andata in onda su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. La storia porta in primo piano l’amore tra Oyku e Ayaz. Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista e che comincia a lavorare per un’azienda di moda.

Ayaz è il figlio del capo dell’azienda dove lavora la giovane aspirante stilista. Iniziano ad uscire insieme e nonostante le incomprensioni iniziali, finiscono per innamorarsi. La coppia arriva al matrimonio, ma Oyku, presa dalla paura e dall’ansia, scappa in Italia. Nonostante le difficoltà che accompagneranno questo amore, alla fine, torneranno insieme! Ricordate il protagonista maschile? Ayaz ci ha tanto conquistato, ma chi è l’attore che l’ha interpretato e com’è oggi?

Ayaz è stato il protagonista di Cherry Season: com’è oggi l’attore, a distanza di 4 anni

Cherry Season è una serie turca andata in onda qualche anno fa, dal 2016 al 2017. E’ stata la prima di una lunga serie. In questi anni, infatti, abbiamo avuto modo di seguire altre serie turche di successo, come Bitter Sweet, Daydreamer, Mr Wrong.

In Cherry Season i protagonisti sono stati Oyku e Ayaz. Due giovani che si incontrano nell’azienda della madre del ragazzo, dove lavora Oyku. Quest’ultima sogna di diventare una stilista e comincia a fare esperienza in questa azienda di moda. Ricordate il protagonista maschile? Ayaz, ad un certo punto, si ritrova da solo, quando la sua amata scappa in Italia. Ma chi è l’attore che ha interpretato questo personaggio? E com’è oggi?

Serkan Cayoglu ha portato in scena Ayaz in maniera impeccabile. In questi anni qualche cambiamento c’è stato, in particolare nel suo aspetto, ma sono davvero minimi. Classe 1987, è un attore e un modello tedesco di origini turche. Attivo al cinema e al teatro, Serkan ha trovato l’amore proprio sul set di Cherry Season, con Ozge Gurel, la protagonista femminile della soap opera.