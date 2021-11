Ricordate com’era Claudia Pandolfi ai tempi di Miss Italia? Correva esattamente il 1991: sono trascorsi ben 30 anni da quel momento, eccola!

Siete pronti ad una nuova puntata della fiction ‘Un professore’? In onda su Rai Uno ogni Giovedì sera, la serie tv con protagonisti indiscussi Claudia Pandolfi ed Alessandro Gassman sta riscuotendo un successo impressionante. Fresca, familiare, divertente ed appassionante, la fiction è giunta alla sua terza puntata, eppure continua ad appassionare milioni e milioni di telespettatori.

Tra i protagonisti indiscussi di questa nuova avventura, ritroviamo proprio loro: Claudia Pandolfi, attrice famosissima ed amatissima, ed Alessandro Gassman, anche lui interprete formidabile. Per circa sei settimane, quindi, i due professori racconteranno le vicende di alcuni studenti di un liceo romano. E faranno compagnia il loro pubblico con delle storie davvero incredibili. In attesa di poter vedere tutte le puntate, vi chiediamo: ricordate com’era Claudia Pandolfi ai tempi di Miss Italia? Oggi, lo sappiamo benissimo, è un’attrice straordinaria e di successo. Eppure, sapete che il suo debutto è avvenuto nel 1991 sulla passerella del concorso di Salsomaggiore Terme? Siete curiosi di vederla com’era in quegli anni? Pensate, aveva soltanto diciassette anni, eppure la sua bellezza era davvero impressionante. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Claudia Pandolfi a Miss Italia nel 1991, ricordate com’era? Che schianto!

Come attrice, diciamoci la verità, è davvero superlativa, ma se vi dicessimo che, esattamente nel 1991, Claudia Pandolfi ha partecipato a Miss Italia ed è riuscita anche ad aggiudicarsi una posizione piuttosto considerevole. Ecco, ma voi siete curiosi di vederla? Come dicevamo precedentemente, l’attrice aveva soltanto 17 anni quando ha partecipato al famosissimo concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, eppure il suo fascino non è assolutamente passato inosservato.

Vi abbiamo incuriosito così tanto che adesso non vedete l’ora di scoprire com’era in quegli anni? Vi accontentiamo immediatamente, state tranquilli. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero a bocca aperta quanto ammirerete la sua incredibile bellezza. Bando alle ciance, eccola qui Claudia Pandolfi a Miss Italia nel 1991:

Diteci la verità: non è uno schianto?! Che sia quella di adesso o una piccola ragazzina, Claudia Pandolfi è sempre splendida.