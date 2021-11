Colpo di scena al GF Vip, una nuova concorrente entra improvvisamente in casa: cos’è successo nel reality più famoso della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo. Un’edizione che diventerà la più lunga in assoluto: il reality terminerà a marzo del 2022! Nuovi concorrenti, quindi, entreranno nella casa più spiata della tv: le prime due, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, hanno fatto il loro ingresso già lunedì sera. Ma, nelle scorse ore, a sorpresa una nuova concorrente è sbucata in casa!

Cappotto maculato e trolley alla mano, la vippona si è mostrata in giro per la casa, nel bel mezzo del giorno. Di chi si tratta e come mai è entrata in casa all’improvviso e non durante una puntata serale? Vi raccontiamo tutto!

Nuova concorrente al GF Vip: colpo di scena in casa, ma non tutto è come sembra

Nella casa del GF Vip, si sa, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, nelle scorse ore, è successo davvero l’impensabile. Una nuova concorrente è apparsa in giro per la casa, improvvisamente, con tanto di valigia, pelliccia e tacchi a spillo. Come è possibile?

Ebbene, nulla è come sembra. La misteriosa donna, infatti, non era una nuova concorrente, bensì Miriana Trevisan travestita! La concorrente si è finta una nuova concorrente, Matrioska, una modella in arrivo dalla Russia, con l’obiettivo di fare uno scherzo alla vittima preferita della casa. Si, parliamo proprio di Giucas Casella. Un momento esilarante, che ha strappato sorrisi all’interno della casa.

Tra qualche giorno, però, nuovi concorrenti varcheranno davvero la porta rossa e si uniranno ai vip già in gara: come reagiranno questi ultimi alla notizia del prolungamento fino a metà marzo? Sceglieranno tutti di restare in casa fino alla fine dell’edizione o qualcuno abbandonerà il gioco? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità.