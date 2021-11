Mercoledì 24 Novembre è andata in onda l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene, ma com’è finito? Choc pazzesco!

Quella regalataci da Mediaset, c’è da ammetterlo, è stata una serie televisiva davvero sorprendente. In onda per circa quattro settimane, Storia di una famiglia perbene ha seguito l’incredibile successo di Luce dei tuoi occhi. Ed ha saputo riscuotere un clamore del tutto impressionante.

Tratto dal romano di Rosa Ventrella, la fiction di Canale 5 ha intrattenuto il suo pubblico per circa quattro settimane. Proprio ieri sera, Mercoledì 24 Novembre, è andata in onda la sua ultima puntata. Cosa sarà successo, però? Appurato che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, al momento non sembrerebbe essere contemplata la seconda stagione, siete curiosi di sapere com’è finito Storia di una famiglia perbene? Le anticipazioni della puntata, lo sappiamo benissimo, presagivano qualcosa di choc. Ma è stato davvero così? Ci pensiamo noi a dirvi tutto nei minimi dettaglio, state tranquilli!

Storia di una famiglia perbene, com’è finito?

Se ieri sera non avete potuto seguire l’ultima puntata di Storia di una famiglia perbene ed adesso siete curiosi di sapere com’è finito, noi siamo qui apposta per voi. Proprio dei seguito, infatti, vi diremo tutto quello che occorre sapere sul finale di stagione. E cosa è accaduto.

La protagonista indiscussa di questa ultima puntata di Storia di una famiglia perbene è stata proprio lei: la giovane Maria! La figlia di Antonio De Santis, infatti, non soltanto ha portato al termine il suo percorso di studi liceali ed ha deciso di festeggiare, con non poche titubanze, nella villa al mare di Alessandro, ma ha continuato ad essere fortemente in bilico tra quest’ultimo e Michele, il suo primo amore. A farle prendere una decisione, sono stati proprio gli amici di Alessandro, che durante il loro soggiorno nella villa non mancheranno di prenderla in giro. È proprio per questo motivo che, stufa di questi atteggiamenti, Maria lascia la dimora estiva. E trascorre la notte con Michele. Una notte piuttosto di confessioni, c’è da ammetterlo. Perché è proprio in quest’occasione che la giovane confessa a Straziota il motivo per cui, anni prima, l’aveva lasciato: suo padre aveva minacciato di suo padre Antonio!

I colpi di scena, però, non sono finiti qui. Nel frattempo, Antonio caccia di casa Maria. Ed aiuta il colonnello Zara, padre di Alessandro, ad incastrare gli Strazioti. Come al solito, una grosso in mano in questo senso la darà Michele, che farà di tutto per far arrestare la sua famiglia. Come avrà fatto? La risposta è semplicissima: il giovane ed Antonio si sono messi d’accordo per porre fine al potere degli Straziota. E questo, purtroppo, ha conseguenze pesantissime: il padre di Maria viene ferito, Michele rimane coinvolto in un agguato e Nicola Straziota continua ad essere a piede libero. Insomma, un finale choc.

Perché non potrebbe esserci una seconda stagione?

Al momento, quindi, non abbiamo notizie su un suo prosieguo. L’avventura di Storia di una famiglia perbene è terminata da qualche ora. Pertanto, è davvero difficile sapere se ci sarà o meno un continuo. Una cosa, però, è certa: sembrerebbe che non sia stata proprio presa in considerazione l’ipotesi. Come detto, la fiction è tratta dal romanzo di Rosa Ventrella. E, d’altra parte si sa, il libro ha un finale piuttosto delineato. Questo, quindi, ci fa escludere una seconda stagione. Qualora non fosse così, però, tutto il suo amatissimo pubblico ne sarebbe ben felice.

