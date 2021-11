In Daydreamer ha interpretato Enzo Fabbri: l’abbiamo visto sempre così elegante, ma com’è oggi l’attore?

Per circa un anno ci siamo fatti travolgere dalla storia d’amore presentata in Daydreamer. La soap opera turca è andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020 al 28 maggio 2021. Can e Sanem sono stati i protagonisti.

Sanem è una ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos. Can, invece, è un fotografo, proprietario insieme a suo fratello Emre, dell’azienda Fikri Harika. E’ un uomo di mondo, che ama viaggiare e scoprire nuovi posti. Quando ritorna in azienda, si innamora della giovane scrittrice. L’azienda e l’amore fra i due protagonisti, sarà messo a dura prova da Enzo Fabbri, un uomo d’affari arrivato dall’Italia. Cerca di corteggiare Sanem e di comprare il suo profumo, quello tanto importante per Can. Fabbri è un personaggio che abbiamo visto sempre con abiti molto eleganti e con un aspetto pieno di sè, ma com’è l’attore che l’ha interpretato? E soprattutto è molto diverso da come l’abbiamo seguito nella soap?

Abbiamo seguito Enzo Fabbri in Daydreamer: com’è oggi l’attore, lontano dal suo personaggio

In Daydremer Enzo Fabbri ha cercato di mettere i bastoni fra le ruote, non solo a Sanem e Can, ma anche all’azienda Fikri Harika. Il Signori Divit è uno spirito libero, un fotografo che viaggia per il mondo. Quando scopre della malattia di suo padre, decide di tornare per restare a capo dell’azienda.

Il suo obiettivo è quello di scoprire chi è la talpa che sta cercando di sabotare l’azienda. Incontra Sanem, in un teatro, e al buio scambiandola per la sua fidanzata, Polen, si baciano appassionatamente. Ma nessuno dei due sa l’identità dell’altro. Si ritroveranno a lavorare nello stesso luogo fino ad innamorarsi. Ma il loro amore sarà scosso da tanti personaggi. Fabbri è uno di questi. Cerca di corteggiare la giovane e di comprare il suo profumo, approfittando del fatto che i rapporti con il fotografo non siano buoni. Ora, il ricco uomo d’affari è sempre apparso molto elegante, ma com’è l’attore nella realtà? L’avete visto oggi?

Ecco una sua recente foto social, cosa ne pensate? Non c’è nulla da dire, Ozgur Ozberk è praticamente uguale. A parte il suo look, molto più casual, la barba più folta e l’acconciatura dei capelli molto più morbida. Classe 1974, è un attore turco molto amato. Da noi, in Italia, ha avuto modo di farsi conoscere e apprezzare proprio grazie a Daydreamer.