Tutti si chiedono dove si tiene lo spettacolo di Zelig: in pochissimi lo sanno

Zelig è uno spettacolo televisivo amatissimo e molto seguito, ma tutti si chiedono dove si tiene e dove vengono registrate le puntate: non tutti lo sanno.

Era il momento che più aspettavamo di questa stagione televisiva. E, finalmente, è arrivata. A distanza di ben 25 anni dalla sua prima puntata, Zelig è ritornato in tv. E, per circa tre settimane, regalerà uno spettacolo davvero impressionante.

Al suo timone, ovviamente, ci saranno sempre loro: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, storica coppia di Zelig e conduttore amatissimi da tutto il suo pubblico. Giovedì 18 Novembre, come sappiamo, è andata in onda la prima puntata di questa edizione. Stasera, quindi, ne andrà in onda la seconda. E Giovedì prossimo, invece, l’ultima. Cosa occorre sapere, però? Dato lo sconsiderato successo, c’è la possibilità che Zelig possa essere riconfermato e, magari, questa volta il suo viaggio dura un po’ di più? Chi lo sa! Il pubblico italiano lo chiede a gran voce. Fatto sta che, almeno fino a questo momento, non abbiamo tantissime informazioni in merito. In attesa, scopriamo qualche cosa in più su di esso. Ad esempio, vi siete mai chiesti dove si tiene lo spettacolo? Scopriamo insieme questo ‘retroscena’.

Leggi anche –> Chi è e cosa fa nella vita il compagno di Vanessa Incontrada

Dove si tiene lo spettacolo di Zelig? In molti se lo chiedono

In attesa di poterci divertire con la seconda puntata di Zelig, scopriamo qualche cosa in più su di esso. Appurato che è andato in onda per la prima volta in assoluto nel 1996 in seconda serata e che, in seguito, è stato mandato in onda su Canale 5 in prima serata, siete curiosi di sapere dove si tiene lo spettacolo?

Leggi anche –> Claudio Bisio, sapete qual è il suo titolo di studio? Pochi conoscono questo ‘dettaglio’

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel corso di diverse edizioni, lo spettacolo di Zelig abbia variato diverse sedi. Sempre ambientato a Milano, sembrerebbe che il cabaret si sia svolto sia in un vero e proprio teatro che in un tendone. Ad oggi, invece, cosa sappiamo? Dove si registrano le puntate? Ebbene: siamo lieti di annunciarvi che la sede di quest’edizione è il teatro degli Arcimboldi di Milano. È proprio qui che, come detto anche dal profilo Instagram di Claudio Bisio, hanno registrato queste nuove tre puntate.

Voi lo sapevate?