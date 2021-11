Gf Vip, Manila Nazzaro è bellissima: l’avete mai vista senza trucco?

Gf Vip, Manila Nazzaro è bellissima in tutta la sua eleganza: l’avete mai vista senza trucco? Da lasciare a bocca aperta.

Manila Nazzaro è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ entrata in punta di piedi e pian piano si sta facendo conoscere e apprezzare. All’interno della casa ha stretto un bel legame con molti concorrenti, ma in particolare con Aldo.

Lunedì c’è stata una nuova puntata e abbiamo assistito all’entrata di due nuovi ingressi, Maria Monsè e Patrizia Pellegrino sono due nuove concorrenti. Come, però, dichiarato da Alfonso Signorini, sono i primi di una lunga serie. Proprio nella diretta di lunedì, è intervenuto, in collegamento, il compagno di Manila, Lorenzo Amoruso. Ha voluto dire la sua, nei confronti di Soleil e prima ancora di Gianmaria. Amoruso ha avuto anche un piccolo battibecco con Sonia Bruganelli, parlando delle affermazioni che Soleil, ha detto la settimana scorsa, riguardo la vita di Gianmaria. Manila e Lorenzo sono insieme da molti anni. La concorrente è bellissima e lo è anche senza trucco: voi l’avete mai vista?

GF Vip, avete mai visto Manila Nazzaro senza trucco? Da lasciare a bocca aperta, è bellissima

Nella puntata di Lunedì 22 novembre, ci sono stati molti colpi di scena. Abbiamo assistito all’emozionante proposta di matrimonio che Francesca Cipriani ha ricevuto dal suo fidanzato Alessandro.

La sua risposta è stata ovviamente ‘sì’. Con il pubblico in piedi, Alfonso ha voluto far ricordare questo momento alla concorrente, per sempre. La diretta è proseguita. Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, è intervenuto per dire la sua riguardo al rapporto di Soleil e Gianmaria, criticando anche le affermazione dell’ex corteggiatrice della settimana scorsa. Lorenzo e Manila, qualche settimana fa, ci hanno regalato un momento magico. Sono insieme da molti anni. Manila nel Grande Fratello Vip, in puntata è sempre molto elegante, ma anche in casa è sempre attenta ai dettagli. Guardando la diretta, l’avete mai vista senza trucco?

La Nazzaro è incantevole! Qui, si stava preparando insieme alle altre sue compagne. Impossibile non notare la bellezza, anche senza un filo di colore, il suo viso splende.