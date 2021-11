Ha partecipato ad Amici e adesso sarà a Sanremo 2022: vi ricordate di lei?

Ha partecipato al talent show Amici e adesso la vedremo a Sanremo 2022: vi ricordate dell’ex concorrente?

Si avvicina sempre di più l’evento canoro simbolo del nostro paese: il Festival della canzone di Sanremo. Qui vedremo nuovi e conosciuti artisti esibirsi con i propri inediti, tra questi c’è anche una vecchia conoscenza di Amici.

Il Festival di Sanremo 2022 a quanto pare inizierà a partire dal primo febbraio. Sappiamo che in questa edizione del programma tutti gli artisti che si esibiranno non verranno eliminati nel corso delle puntate, bensì arriveranno tutti alla serata finale, che si terrà il 5 febbraio 2022. Tra i finalisti della categoria giovani troveremo un volto noto di un’altro talent show canoro, Amici. Vi ricordate di lei?

Da Amici a Sanremo 2022, vi ricordate di lei?

I concorrenti finalisti di Sanremo Giovani 2022 saranno in 12, ma solo due di loro arriveranno alle serate del Festival e potranno gareggiare fianco a fianco con i “big” della musica italiana. Tra i 12 finalisti c’è un ex concorrente di Amici, talent show ideato da Maria De Filippi. Si tratta di Martina Beltrami, concorrente della diciannovesima edizione di Amici nel 2020. La giovane cantante non ha avuto molta fortuna all’intero del programma della De Filippi, infatti è stata la prima eliminata del talent, che poi ha visto come vincitrice Gaia.

Sappiamo che Martina Beltrami ha portato davanti alla giuria di Sanremo il suo brano dal titolo “Parlo di te”. Tra le sue canzoni troviamo “Luci Accese”, “Per dirti che” e “Ti Vengo A Cercare”. Sappiamo anche i nomi degli altri finalisti per la categoria giovani di Sanremo, alcuni di questi sono Vittoria, con la canzone “California“, Bais con “Che Fine Mi Fai” e Samia con “Fammi respirare“. Il verdetto finale che vedrà raggiungere l’ambito palco di Sanremo solo a due cantanti dei giovani, si terrà il 15 dicembre su Rai 1. A fare un grande augurio a Martina Beltrami, originaria di Rivoli, è proprio la vice sindaca della città, che orgogliosa della cantante scrive “Brava Martina e imbocca al lupo, porta in alto il nome della città di Rivoli”.

Non vediamo l’ora di scoprire quali dei 12 finalisti arriverà all’ambito palco dell’ Ariston di Sanremo, portando le proprie canzoni e la passione per la musica.