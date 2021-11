Manuel, Gaggi e Francesco sono i finalisti di Tu si que vales 2021, ma chi sono? Scopriamo la loro età e che cosa fanno nella vita.

Mancano ancora pochissimi giorni e, a distanza di qualche mese dall’inizio della sua nuova edizione, Tu si que vales è pronta ad andare in onda con la sua ultima puntata. Sabato 27 Novembre, infatti, andrà in onda la finalissima. Alla fine della quale, come è noto, verrà eletto il vincitore.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di Tu si que vales 2021, però, scopriamo qualche cosa in più sui suoi finalisti. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, questi ne sono 10 e tutti sono specializzati nelle loro discipline. Che sia acrobazia, illusionismo o molto altro ancora, ciascuno dei concorrenti ha messo su uno spettacolo davvero pazzesco al momento della loro esibizione. Come dimenticare, ad esempio, il magico trio composto dai giovanissimi Manuel, Gaggi e Francesco. Esibitisi sul palco di Tu si que vales nel corso della sesta puntata, i tre amici hanno conquistato tutti, arrivando direttamente in finale. Cosa sappiamo, però, su di loro? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Leggi anche –> Tu si que vales, Maria De Filippi spiazza tutti: look pazzesco, il prezzo ancora di più

Finale Tu si que vales 2021, chi sono Manuel, Gaggi e Francesco?

Il loro numero ha impressionato non soltanto tutto il pubblico di Tu si que vales, ma anche tutti i suoi giudici, compresa la giuria popolari. Atletici, leggeri, frizzanti e super fantastici, Manuel, Gaggi e Francesco si sono destreggiati tra le travi montate in studio. Ed hanno letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Cosa sappiamo, però, sul loro conto? Sabato 27 Novembre si giocherà la finale di Tu si que vales 2021, ma loro riusciranno a vincere?

Leggi anche –> Tu si que vales 2021, chi è Jonathan: sapete quanto tempo ha impiegato per preparare il suo numero?

Cosa sappiamo, però, sul loro conto? In attesa di poterli vedere nel corso della finale di Tu si que vales, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di loro? Purtroppo, le informazioni che abbiamo sono davvero minime. In ogni caso, però, vi riportiamo ciò che hanno detto dopo la loro esibizione. Gaggi, Manuel e Francesco vengono da Milano. Ed hanno rispettivamente 27, 25 e 26 anni. Insomma, piuttosto giovanissimi. Nonostante questo, però, vantano di una carriera atletica davvero impressionante. Tutti e tre, infatti, sono dei coach e degli atleti. Francesco, però, è miglior verticalista italiano. E Gaggi, invece, è campione mondiale di calisthenics.

Farete il tifo per loro?