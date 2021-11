Sanremo 2022: ipotesi clamorosa, scelto il personaggio che affiancherà Amadeus? Si tratta di una delle conduttrici più amate della nostra tv.

Mancano ancora diversi mesi all’inizio di una nuova edizione di Sanremo. Ma, si sa, le indiscrezioni che trapelano nei mesi precedenti sono sempre tantissime! E l’ultima è davvero succulenta: si tratta del personaggio che potrebbe affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston.

Si tratta di un’amatissima conduttrice della nostra tv, che, secondo il settimanale Chi, starebbe discutendo gli ultimi dettagli del contratto. Una notizia che, se si rivelasse vera, sarebbe un vero e proprio colpo di scena: la presentatrice è stata per anni una colonna di Mediaset. È pronta a salire sul palco dell’Ariston per l’edizione numero 72 della kermesse canora più amata del nostro Paese? Scopriamo i dettagli.

Sanremo 2022, ipotesi clamorosa: sul palco con Amadeus potrebbe esserci proprio lei

Chi affiancherà Amadeus a Sanremo 2022? Sono tante le indiscrezioni trapelate a questo proposito. E l’ultima lanciata dal settimanale Chi è una vera e propria bomba. Si tratta di Alessia Marcuzzi, che dopo l’addio a Mediaset approderebbe in Rai col botto. Secondo quando riportato da Chi, la Marcuzzi starebbe firmando per la conduzione di tre delle serate del Festival, che si terrà dal 1 al 5 febbraio prossimo.

Un ritorno in Rai per Alessia, a quasi 30 anni dalla conduzione de Il Gioco dell’Oca, ma anche un ritorno sul palco con Amadeus, con cui ha condotto il Festivalbar. Semplice indiscrezione o tutto andrà in porto?

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli. In attesa di conferme o smentite, a voi piacerebbe vedere Alessia Marcuzzi a Sanremo 2022.

Sanremo Giovani, chi conquisterà l’accesso tra i Big?

A proposito di Saremo, sono stati svelati i nomi dei finalisti di Sanremo Giovani! Nella prossima edizione della kermesse non ci sarà una sezione Nuove Proposte: il torneo de giovani si terrà precedentemente e, nella finale del 15 dicembre, saranno eletti ben due vincitori: i due fortunati gareggeranno a Sanremo 2022 nella categoria dei Big!