Tu si Que Vales 2021, chi è il concorrente Sadeck: “L’abbiamo preparata in soli due giorni”, un’esibizione che ha lasciato tutti senza parole

Sadeck è uno dei finalisti del talent show Tu si Que Vales 2021, ma cosa sappiamo su di lui? La sua esibizione ha lasciato tutti i giudici di stucco. Conosciamolo meglio in vista della finale tanto attesa, dopo due mesi di esibizioni e concorrenti incredibili.

L’attesissimo finale di Tu si Que Vales condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e con i mitici quattro giudici si avvicina sempre più e tra i concorrenti finalisti troviamo l’incredibile ballerino Sadeck. La sua esibizione richiede un grande talento e soprattutto tantissimo allenamento. Il bel ballerino dopo la sua esibizione ha però rivelato ai 4 giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, che lui e la sua squadra hanno impiegato solo due giorni per imparare la complicatissima coreografia portata in scena.

Leggi anche Tu si que vales, esibizioni imperdibili nell’ultima puntata: chi sono i finalisti?

Chi è Sedeck, concorrente di Tu si Que Vales 2021?

Il concorrente di nome Sadeck è un ballerino e coreografo francese, famosissimo sul web e tra le celebrità. Proprio dal suo profilo possiamo spiare i suoi ultimi lavori, tra cui la coreografia e il ballo insieme all’iconica cantante Shakira. Sul suo profilo Instagram conta più di duecento mila follower, ed è arrivato in Italia per sorprenderci con le sue mosse sinuose e precise al millimetro. Dopo l’esibizione che ha lasciato affascinati i giudici, Sadack ha spiegato come i tantissimi ballerini che ballavano alle sue spalle, avessero imparato quella complicata coreografia in solo due giorni.

Leggi anche Tu si que vales, chi sono i Solasta: il particolare retroscena sulla nascita del gruppo

Il ballerino ha poi spiegato che la musica su cui crea le sue coreografie viene creata da suo fratello, in una collaborazione artistica che unisce la musica con il ballo. Sadeck ha poi rivelato che ciò che lo ispira maggiormente per creare le coreografie è la natura. Il coreografo spiega poi ai giudici da cosa tra ispirazione, e racconta che: “Questa idea viene proprio dagli stormi di uccelli, che ci fanno sentire la magia, ed è questo che ho cercato di riprodurre con la mia danza”. Per questa splendida esibizione Sadeck si accaparra il si dei quattro giudici e anche il si del 93% del pubblico. Un gran successo per il ballerino e coreografo francese.

Leggi anche Tu si que vales, Maria De Filippi spiazza tutti: look pazzesco, il prezzo ancora di più

Non vediamo l’ora di vedere cosa farà Sadeck nella prossima esibizione, e se riuscirà a portarsi a casa l’ambita vittoria di Tu si Que Vales.