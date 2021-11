“Uccidi Liam”: terribile colpo di scena in arrivo a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana.

Un successo straordinario, che va avanti da quasi 35 anni. Parliamo di Beautiful, la soap opera che dal 1987 tiene incollati alla tv milioni di telespettatori di tutto il mondo. Merito dei continui colpi di scena e delle sorprese presenti nella trama. A questo proposito, è in arrivo qualcosa di davvero shockante!

Una scena che metterà quasi i brividi: Liam Spencer rischia la vita perché qualcuno vuole ucciderlo… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera americana, continuate a leggere!

Beautiful, “Uccidi Liam”: parole shock, cosa accadrà?

Nelle puntate attualmente in onda in Italia, l’ossessione di Thomas Forrester nei confronti di Hope Logan sembra essersi affievolita. Ebbene, tenetevi forte perché la situazione precipiterà nuovamente. Il figlio di Ridge dimostrerà di non aver dimenticato affatto la Logan e, quindi, di vedere in Liam un vero nemico. A tal punto da pensare di ucciderlo…ma attenzione! Ad ordinargli di eliminare il figlio di Bill Spencer è stato qualcun altro…

Thomas porterà a casa un manichino con le sembianze di Hope! Qualcosa di decisamente inquietante, ma il giovane Forrester spiegherà che è una cosa di lavoro e che serve per trarre ispirazione per i prossimi modelli. Ma è proprio quando si trova solo in casa che Thomas riceve l’ordine dal manichino: il giovane sentirà delle voci che li diranno di uccidere Liam. Nella mente di Thomas, è Hope che glielo chiede, per liberarsi dal rapporto con Liam. Insomma una storyline che ci terrà col fiato sospeso, anche perché, a causa di questo manichino, si consumerà un tradimento impensabile!

Per scoprire tutti i dettagli e le novità di Beautiful, non perdetevi le prossime puntate. La soap è in onda dal lunedì al sabato, su Canale 5, alle ore 13 e 40 circa.