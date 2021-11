Impossibile dimenticare il dolce Andrea nella serie tv ‘Love me Licia’: siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? Sono trascorsi ben 30 anni.

È stata una delle serie tv più amate ed apprezzate degli anni ’90. Stiamo parlando proprio di Love me Licia. Con protagonisti indiscussi Cristina D’Avena, agli esordi della sua carriera da attrice, Pasquale Finicelli e tantissimi altri attori, la serie tv ha riscosso un successo davvero impressionante. Ed ancora adesso, a distanza di anni, continua a vantarlo!

Tra i tantissimi protagonisti che si sono alternati nel corso delle sue puntate, è impossibile dimenticarci di lui: il dolce Andrea. Fratello di Mirko e tenerissimo amico di Licia, il piccolo attore è stato una delle colonne portanti della serie tv. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventato oggi? Sappiamo benissimo che il dolce Andrea ha avuto ben due attori che hanno vestito i suoi panni. Colui che, però, ha riscosso un successo impressionante e che, ancora oggi, viene ricordato, è proprio colui che ha vestito i panni fino alla fine della serie tv. Stiamo parlando proprio di Valerio Floriani. Ecco. A tal proposito, siete curiosi di sapere com’è diventato oggi? E cosa fa?

Ricordate Andrea di Love me Licia? Eccolo oggi dopo 30 anni

È stato proprio il simpaticissimo Valerio Floriani ad indossare i panni del dolce Andrea nella serie tv ‘Love me Licia’. Entrato a far parte del magnifico cast nel bel mezzo della messa in onda, l’attore è stato una delle sue colonne portanti. Ed ancora adesso continua a vantare di un successo impressionante. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventato oggi?

Stando a quanto si apprende da un articolo di Fanpage del 2014, sembrerebbe che la vita di Valerio Floriani sia fortemente cambiata dopo il successo di Love me Licia. A quanto pare, infatti, non soltanto avrebbe detto al mondo dello piccolo schermo, ma che abbia anche conseguito la laurea in Economia ed Organizzazione Aziendale e che sia diventato il manager di un’azienda americana.

Cosa ne pensate? Diteci la verità: vi piacerebbe rivederlo sul piccolo schermo?