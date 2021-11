Venerdì 26 Novembre andrà in onda una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip, le anticipazioni sono scoppiettanti: cosa accadrà.

Ci siamo! Siamo giunti all’inizio di un nuovo weekend, l’ultimo del mese di Novembre, e come al solito ci aspetta una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Una puntata, ve lo anticipiamo, piuttosto scoppiettante. E che, soprattutto, promette qualcosa di incredibile.

Vi assicuriamo: la puntata del GF Vip di oggi, Venerdì 26 Novembre, sarà piuttosto imperdibile. A distanza di qualche giorno dall’ingresso di due nuovi ben concorrenti, il numerosissimo pubblico del reality assisterà ad una new entry piuttosto clamorosa. Sia chiaro: non sappiamo in che modalità entrerà! Ci spieghiamo meglio: non sappiamo se sarà una nuova concorrente o, magari, resterà qualche giorno proprio come il fidanzato di Francesca Cipriani. Una cosa, però, è certa: il suo ingresso porterà subbuglio, e non poco. Siete pronti a scoprire ogni cosa di queste anticipazioni? Ci pensiamo noi!

Anticipazioni GF Vip di Venerdì 26 Novembre: resterete incollati alla tv!

Un vero e proprio annuncio bomba, quello che, nel corso della diretta di Lunedì 22 Novembre, Alfonso Signorini ha fatto al suo amatissimo pubblico del GF Vip. Proprio nella puntata di oggi, Venerdì 26, farà il suo ingresso nella casa un personaggio tanto discusso e chiacchierato di questi ultimi giorni.

Come la prenderanno tutti gli inquilini della casa del GF Vip quando vedranno entrare dalla porta rossa proprio questa nuova ‘recluta’? Ed, in particolare, come reagirà Alex Belli quando vedrà sua moglie a pochi passi di lui? Si, avete letto proprio bene: sarà proprio Delia Duran ad entrare nella casa di Cinecittà. Lo ripetiamo: non sappiamo quanto tempo vi rimarrà! Come annunciato da Signorini, però, la modella venezuelana ha osservato in questi giorni la quarantena. E, questa sera, è pronta a fare il suo ingresso in casa. Insomma, un momento del tutto imperdibile. Ma non solo. Le anticipazioni, come al solito, si preannunciano piuttosto succulenti. Nei giorni scorsi, Katia Ricciarelli ha perso di nuovo le staffe contro alcuni dei suoi compagni. Senza alcun dubbio, quindi, Alfonso Signorini analizzerà attentamente ciò che è successo. E cercherà di mettere la pace. Infine, rullo di tamburi: ci sarà un nuovo eliminato! Se da una parte c’è chi entra, dall’altra c’è chi esce. Il televoto questa sera è tutto al femminile: chi tra Sophie, Miriana, Katia e Carmen avrà la peggio? Staremo a vedere!

Insomma, ve l’avevamo detto che era imperdibile la puntata di questa sera, no?