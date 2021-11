Barbara D’Urso lascia Pomeriggio Cinque? Cosa accadrà nei prossimi mesi

Barbara D’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio Cinque? Cosa accadrà nei prossimi mesi nella trasmissione di Canale 5.

Dopo Live Non è La D’Urso e Domenica Live, Barbara D’Urso dovrà salutare anche Pomeriggio Cinque? In questi giorni non si parla di altro che del possibile addio della conduttrice, che potrebbe salutare anche il programma quotidiano. Sarà davvero così?

La notizia che appare ormai certa è che, durante le festività natalizie, la D’Urso sarà sostituita da Simona Branchetti, protagonista in estate di Morning News, con grande successo. Ma cosa accadrà dopo lo stop natalizio alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5?

Barbara D’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio Cinque? Le ultime indiscrezioni

Barbara D’Urso lascerà la conduzione di Pomeriggio Cinque? La risposta è no, almeno per ora. Secondo quanto anticipa DavideMaggio.it, la conduttrice partenopea riprenderà le redini della trasmissione a Gennaio 2022. Nelle festività di Natale, come anticipato da Dagospia, la D’Urso sarà sostituita dalla Branchetti, ma a inizio anno la conduttrice tornerà al timone del programma di Canale 5. Almeno per questa stagione, quindi, Pomeriggio 5 resterà alla D’Urso.

E voi, siete felici di rivedere Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque? Negli ultimi mesi, la trasmissione è tornata in parte alle origini, inserendo nuovamente argomenti di intrattenimento, oltre alla cronaca e all’attualità. Cosa accadrà l’anno prossimo?

Federica Panicucci lascerà Mattino Cinque?

Cosa sappiamo, invece, di Mattino Cinque? Anche per quanto riguarda Federica Panicucci, le voci di un possibile addio della conduttrice sono tante. La presentatrice lascerà la trasmissione nelle mani di Francesco Vecchi nel corso delle festività natalizie, che condurrà in solitaria: ma cosa accadrà dopo lo stop natalizio? Secondo le ultime indiscrezioni, la Panicucci potrebbe dire addio a Mattino 5, ma per un motivo ben preciso: per lei sarebbe in arrivo un programma in prima serata. Non ci resta che attendere notizie ufficiali per scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi alle due amatissime trasmissioni di Canale 5.