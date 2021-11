A Beautiful arriva Li: non indovinereste mai chi è; tutto sul nuovo personaggio, che comparirà presto nelle puntate italiane della soap opera.

Colpi di scena a non finire in Beautiful! Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma tenetevi forte perché le anticipazioni dagli USA sono ancora più sconvolgente. Ci saranno dei clamorosi ritorni nel cast della soap, primo tra tutti quello di Taylor Hayes, l’ex moglie di Ridge e mamma di Steffy e Thomas. Ma ci saranno anche tantissime new entry, come Li.

I fan italiani non hanno ancora conosciuto il nuovo personaggio, interpretato da Naomi Matsuda. Ma il suo arrivo sconvolgerà le dinamiche della soap e, in particolare, la vita di uno dei protagonisti. Scopriamo nei dettagli le novità!

LEGGI ANCHE ——>Beautiful anticipazioni: tradimento shock, ma si tratta di un manichino! Accade l’impensabile

Li è un nuovo personaggio in Beautiful: non immaginereste mai chi è

State seguendo le vicende di Beautiful? Presto accadrà l’impensabile per uno dei protagonisti della soap, che diventerà sempre più centrale nella trama. Parliamo del dottor Finn, che ormai è sempre più vicino a Steffy. Tra i due sembra essere nata una vera storia d’amore. Ma chi è quindi Li?

Ebbene, ben presto faranno il loro ingresso nella soap Jack Finnengan e Li, i genitori adottivi del dottor Finn! O almeno così si pensava all’inizio… Si, perché dopo un po’ si verrà a sapere che Jack è il vero padre di Finn, nato da una relazione extra coniugale: l’uomo ha tradito Li con Sheila! E quando questa tornerà a Los Angeles inizieranno i guai per tutti, in primis per Jack, che sarà ricattato dalla Carter. Jack ha portato via Finn da bambino per non farlo crescere con Sheila e ha finto di averlo adottato: anche Li, quindi, è all’oscuro di tutto. Cosa accadrà quando la mamma adottiva di Finn scoprirà tutto?

LEGGI ANCHE —->“Uccidi Liam”: terribile colpo di scena in arrivo a Beautiful

LEGGI ANCHE —->Beautiful Anticipazioni, Liam tradirà ancora Hope con Steffy: accadrà dopo una scoperta shock

Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità e i colpi di scena delle prossime puntate della soap: ne vedremo delle belle! L’appuntamento con Beautiful è per tutti i giorni, dalle 13 e 40 circa su Canale 5.