Bianca Atzei: “La sofferenza più forte”, la cantante racconta il suo dolore con un lungo messaggio sui social.

Un dolore immenso per Bianca Atzei. Ne ha parlato anche a Verissimo, in una delle ultime puntate della trasmissione di Silvia Toffanin, dove è stata ospite. L’annuncio è arrivato agli inizi di Ottobre, quando, attraverso un post sul suo canale social ufficiale, la cantante ha deciso di condividere uno dei momenti più difficili della sua vita.

Con un lungo post, la cantante comunica di aver perso il bambino che aspettava dal suo compagno Stefano Corti. Un dolore forte, arrivato dopo la gioia di essere finalmente rimasta incinta, in seguito ad un lungo percorso fatto insieme ad un team di medici. In seguito, le sue parole.

Bianca Atzei: “Dalla felicità più grande alla sofferenza più forte”, la cantante racconta il suo dolore

“Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare di un argomento di cui si parla poco, ma in cui purtroppo si ritrovano a vivere tante coppie”. Con queste parole, Bianca Atzei inizia il racconto di uno dei momenti più tristi della sua vita.

La cantante racconta le difficoltà vissute per più di un anno: “Quando realizzi che sei pronta a diventare madre, ecco che quello si trasforma nella cosa che più desideri al mondo. E quando passano i mesi e poi gli anni la mente inizia a fare brutti scherzi.” Dopo un lungo percorso, la gioia più grande: “Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo! Avremmo voluto urlarlo al mondo intero”

Una gioia che, però, si è interrotta bruscamente: “Purtroppo, quella felicità è svanita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo qualche mese e siamo dovuti intervenire chirurgicamente. Tantissime donne hanno affrontato e affrontano questo dolore, e adesso so cosa si prova e cosa vuol dire, in un battito di ciglia, passare dalla felicità più grande alla sofferenza più forte.”

“Tengo ancora vivo il desiderio di diventare mamma. Torno a sorridere”, conclude la cantante, che nel messaggio ringrazia il suo compagno Stefano, che anche nel dolore lha fatta sentire protetta ed amata.