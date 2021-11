Chi sono e che lavoro fanno le figlie di Gigi Proietti

A più di un anno dalla dolorosa scomparsa di Gigi Proietti, scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita le figlie dell’indimenticabile attore.

E’ passato poco più di un anno dall’inaspettata del grande Gigi Proietti che ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama artistico italiano. Dal 1967 l’eccellente attore conviveva con la compagna Sagitta Alter, ex guida turistica svedese, che gli ha dato due figlie, Susanna e Carlotta. Conosciamole meglio!

Una perdita che ha colpito non poco la vita di Susanna e Carlotta: “Era una persona umile, una figura complessa e semplice – aveva detto quest’ultima a Repubblica – Amava distinguere, tra serietà e scherzo. Vorrei che non fosse classificato in modo riduttivo. Ho un’impressione forte di lui, che lo comprende tutto: era ‘un uomo di teatro’. Ed è stato un artigiano“.

Ospiti a Oggi è un altro giorno, le due sorelle descrivevano Gigi come un padre non particolarmente espansivo alla ricerca delle loro attenzioni: “Voleva farsi dire lui ‘ti voglio bene’, ma lui non si lasciava andare a grandi parole”.

Susanna Proietti è la primogenita dell’attore ed ha 43 anni e si è sempre tenuta abbastanza lontana dai riflettori; Carlotta invece è nata nel 1981. Scopriamo a cosa si dedicano.

Gigi Proietti: pochi sanno qual è il mestiere delle sue figlie

Con un padre che ha fatto dell’arte della recitazione il proprio lavoro, sarebbe stato impossibile che le due donne non respirassero fin da piccole l’aria del teatro. In effetti, entrambe svolgono lavori inerenti a quel mondo.

Susanna è una costumista e scenografa, quindi la sua attività si svolge dietro le quinte; Carlotta invece ha seguito più da vicino le orme del suo straordinario papà: è un’attrice e cantautrice, soprattutto di teatro. Ha conseguito il diploma presso l’Accademia di Gigi e l’abbiamo vista recitare in varie fiction della Rai. Tra queste, anche Una pallottola nel cuore 2 dove ha condiviso il set proprio col padre.

In questa immagine vediamo le due sorelle insieme alla loro madre Sagitta sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, dove un mese fa Edoardo Leo ha presentato il suo docufilm “Luigi Proietti, detto Gigi”.