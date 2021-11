Si avvicinano le feste, ma Come hanno addobbato l’albero i personaggi più famosi della tv? Curiosità incredibile: scopriamoli tutti!

Manca poco meno di un mese alle feste natalizie, eppure nell’aria già si respira il suo clima. Non soltanto per le strade di ciascuna città italiana sono iniziate a farsi vedere le prime luminarie, ma c’è c’è chi ha deciso anche di iniziare ad addobbare le proprie case. E, sia chiaro, non stiamo soltanto parlando della gente ‘comune’, ma anche dei nostri personaggi.

Sono davvero tantissimi i Vip che hanno deciso di addobbare le loro case per il Natale, nonostante il netto anticipo. E che, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di sfoggiarli sui loro canali social. Ce ne sono di diversi su Instagram, ve lo assicuriamo. Eppure, ciascuno di loro ha qualcosa di speciale. Siete curiosi anche voi di vederli? Ci pensiamo immediatamente. Per voi che siete i nostri più sinceri lettori, abbiamo fatto una raccolta ‘mista’. Siete pronti a scoprire come i nostri personaggi famosi hanno addobbato l’albero di Natale?

Leggi anche –> Come sono le vip più famose della tv e del web senza luci e senza trucco: tutte le foto al naturale

Come hanno addobbato l’albero i nostri Vip? Che spettacolo!

Siete pronti anche voi ad addobbare le vostre case per le feste natalizie? Sappiamo benissimo che, come di tradizione, ciascun italiano è pronto a cacciare fuori i propri addobbi l’8 Dicembre. C’è chi, però, ha deciso di anticiparsi e di decorare le loro case con impressionanti oggetti dedicati al Natale. Tra questi, ci sono anche loro: i nostri amatissimi Vip.

Siete a corto di idee e volete come i personaggi famosi della televisione nostrana hanno addobbato le loro case per le feste natalizie? Ci pensiamo noi! Di seguito, vi riproporremo alcune case di nostri famosissimi Vip. Vi anticipiamo: che spettacolo!

Chiara Ferragni: non può non essere lei ad aprire le danze di questi addobbi! È proprio sul suo canale social che, qualche giorno fa, l’amatissima influencer, ha condiviso la foto del suo albero di Natale. Il suo costo è pazzesco, ma d’altro canto è davvero spettacolare. Guardate un po’ qui:

C’è anche un altro personaggio tv che ha scelto un albero piuttosto grande e ricco di addobbi. Stiamo parlando proprio di lei: Valentina Vignali! A corredo di questo scatto, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato di non addobbare il suo albero da troppi anni, ma che adesso che ha una casa tutta sua ha scelto di anticiparsi. E guardando la sua bellezza, diciamoci la verità, ne è valsa davvero la pena:

Se parliamo di alberi grandi, però, non possiamo fare a meno di citare quello di Alessandra De Angelis, ex concorrente di Temptation Island. Diventata mamma per la terza volta da pochissimi mesi, la coppia ha scelto di inaugurare la nuova casa e questo Natale a cinque proprio così:

La classifica non è affatto finita qui. Anche Katia Follesa ha scelto di anticiparsi. E di addobbare il suo albero. Risultato? Pazzesco:

Leggi anche –> Katia Follesa, avete mai visto la sua casa? È straordinaria: gli occhi cadono proprio su quel ‘dettaglio’

Infine, ci sono loro: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro! In attesa del loro primo figlio, la coppia ha scelto di addobbare il loro albero di azzurro:

Senza alcun dubbio, ce ne saranno di tantissimi altri che ammireremo in questi giorni su Instagram. E siamo certi che tutti saranno davvero bellissimi e regaleranno un’atmosfera natalizia davvero pazzesca.