Randi Ingerman è stato una modella ed attrice di successo, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi? Ecco la sua vita dopo anni: incredibile.

È davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio della bellissima Randi Ingerman. Nata a Filadelfia nel 1967, ha compiuto il suo debutto nello spettacolo italiano quando era davvero giovanissima. E, da quel momento, non si è mai più fermata. Attrice e modella di successo, la bella Ingerman ha cavalcato la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Ed ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere amatissima.

Protagonista indiscussa di tantissimi film di successo, programmi televisivi e di un calendario che ha fatto impazzire milioni di italiani, Randi Ingerman è stata uno dei volti più amati della televisione italiana. Ad oggi, purtroppo, non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo nostrano, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi. E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita dopo il successo? Anche voi, che siete i nostri più cari lettori, ne siete curiosi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli!

Cosa fa oggi Randi Ingerman?

Volto amatissimo degli anni ’90 e 2000, Randi Ingerman, appena arrivata in Italia, ha riscosso un successo davvero impressionante sin dalla sua prima apparizione. Ed ancora oggi, nonostante non sia più in tv come prima, continua ad essere amatissima da tutto il pubblico nostrano. Cosa fa oggi, però? Appurato che la sua ultima apparizione risale a diversi anni fa, siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita?

A quanto pare, sembrerebbe che Randi Ingerman abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Una delle sue ultime apparizioni in tv, risalirebbe al 2018. È proprio in quest’anno che, nello studio di Domenica Live, la bella Ingerman ha raccontato di soffrire di attacchi epilettici.

Anche voi, così come noi, siete desiderosi di vederla sul piccolo schermo? Come darvi torto, avete ragione! Nel frattempo, però, vi invitiamo di seguirla su Instagram. Qui è seguitissima e, seppure sia poco attiva, sa sempre come interagire con il suo amatissimo pubblico.