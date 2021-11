Giorgio Manetti ricorda il romantico gesto per Gemma Galgani: è successo quando erano una coppia

Intervistato da Fanpage, Giorgio Manetti ha ricordato il suo percorso a Uomini e Donne rivelando un episodio accaduto con la sua ex Gemma.

Quella tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani è stata una delle storie nate a Uomini e Donne che maggiormente hanno catturato l’attenzione del pubblico. La dama torinese, presente nel dating show da ben 12 anni, e il ‘gabbiano’ fiorentino hanno segnato una pagina indelebile nella storia del programma condotto da Maria De Filippi.

Una favola, come tutti sanno, interrottasi sul più bello a settembre 2015 per un malinteso. “Non dimentichiamoci che fino alle 2 di notte del 3 settembre 2015, Gemma era al telefono a dirmi: ‘Tranquillo, domani usciamo insieme, ho avvisato la redazione. Saremo fuori dal programma’. La mattina dopo mi ritrovo al centro dello studio, con una persona che mi accusa e chiede di cambiare il nome sul cartellino da Gems a Gemma”, ha sottolineato l’ex cavaliere a Fanpage.

Manetti ammette comunque di conservare molti bei ricordi del periodo trascorso in coppia con la dama e continua a riconoscerne la grande femminilità che lo aveva conquistato quando la conobbe: “Gemma ha due gambe belle, ha un bel portamento. È femminile. La puoi giudicare quanto vuoi, ma è femminile, non si scappa. La femminilità o ce l’hai o non ce l’hai. Vai a spiegarglielo a una donna di 30 anni, che magari si muove in un modo che a me non fa nessun effetto”.

I più romantici saranno lieti inoltre di conoscere un retroscena accaduto quando i due erano una coppia: un gesto di Giorgio nei confronti di Gemma molto, ma molto romantico.

Giorgio Manetti, il retroscena con Gemma: accadde quando stavano insieme

Come tutti sanno, Tina Cipollari ha criticato moltissimo il comportamento della Galgani e ancora oggi tra le due è ‘guerra aperta’ anche per quanto riguarda altre storie che la dama ha avuto nel corso degli ultimi anni.

L’opinionista ha anche accusato Gemma di aver ceduto subito a Giorgio, ma a questo proposito l’ex cavaliere ha raccontato a Fanpage un episodio davvero molto romantico. “Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. La mattina dopo quella notte insieme, mi sono alzato e ho fatto colazione da solo. Vicino al tavolino c’era una gerbera, un fiore molto bello di colore lilla. Ho preso il telefono, ho fatto una bella foto e l’ho mandata a Gemma: ‘Ecco Gemma, questo è per te’. Un piccolo gesto che lei ha apprezzato”.

