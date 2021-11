Gomorra 5 location: dove sono state girate le scene della stagione finale

Quali sono le location di Gomorra 5? Dove sono state girate le scene della stagione finale? Vi rispondiamo in questo articolo

La stagione finale della serie tv è in onda su Sky e Now Tv. Fino ad adesso sono andate in onda due puntate. I telespettatori sono in ansia per il finale di stagione. Cosa succederà a Genny e Ciro? Come finirà la serie televisiva? Nel frattempo, però, vi diciamo dove sono state girate le scene della stagione finale.

Le location di Gomorra 5

Gomorra è una serie televisiva liberamente ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano. La serie va in onda dal 2014 su Sky Italia ed ha avuto un successo straordinario, tanto che è stata esportata quasi in tutto il mondo

Nel 2014 è stata venduta in più di cinquanta paesi, tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Sud America, Scandinavia, Israele, Mongolia e molti altri ancora. Nel 2015, la distribuzione della serie tv ha raggiunto un totale di 113 paesi e l’anno dopo è arrivata addirittura in 170 paesi. La serie televisiva è giunta alla quinta stagione, in onda su Sky Italia e su Now Tv.

Dove sono girate le scene di Gomorra 5? I telespettatori sicuramente se lo saranno chiesti durante queste prime puntate della serie televisiva. I protagonisti di Gomorra sono tornati a Riga, dove Ciro Di Marzio si era rifugiato dopo essere scampato alla morte quasi per miracolo. A Riga sono state girate solo alcune scene, di cui una molto cruda in una sorta di ‘gulag’. Ciro è poi tornato a Napoli per affrontare definitivamente Genny Savastano.

Per quanto riguarda il capoluogo campano, le scene sono state girate ovviamente a Secondigliano e Scampa, ma anche a Torre Annunziata e altri quartieri limitrofi.

Non solo Napoli, alcune scene della serie tv sono state girate anche a Roma.

Marco D’Amore, attore che interpreta Ciro Di Marzio, nonché regista dei primi cinque episodi della quinta stagione, ha dichiarato: “Abbiamo amato Napoli, la sua gente e le sue periferie e abbiamo sofferto quando l’abbiamo lasciata. Siamo invecchiati e con noi i nostri personaggi. Abbiamo aggiunto rughe alle maschere e barbe che si tingono di bianco. Siamo diventati loro e dato a loro quel che rimaneva di noi. Siamo morti e siamo rinati”.