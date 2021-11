Ha trovato l’amore dopo la sua ultima storia con il noto cantante? Spunta la verità: solo ora ha raccontato tutto

Dopo la fine di una storia d’amore molto importante, si ha bisogno di tempo per metabolizzare e riflettere su quanto accaduto. Al centro del gossip troviamo la bella influencer veneta, ha già trovato l’amore dopo la sua ultima storia?

Finalmente ha raccontato tutto alla rivista online Fanpage.it. Si è liberata di tutto quello che è successo nell’ultimo periodo. Da quando lei e il suo noto ex fidanzato hanno deciso di prendere strade separate, è stata oggetto di molti gossip su flirt con diverse persone. La bella conduttrice ha spiegato che in questo particolare momento della sua vita è concentrata sulla sua carriera e che l’interesse nei suoi confronti è sempre troppo indirizzato alle sue relazioni piuttosto che i suoi successi lavorativi. In questa intervista con Fanpage.it ha messo tutto in chiaro.

Ha trovato l’amore? Spunta la verità

Dopo la rottura con il suo storico fidanzato, il cantante Federico Rossi, la sua vita sentimentale è stata bersagliata dal gossip e la conduttrice chiarisce tutto in un’ intervista. Si tratta di Paola Di Benedetto, ex madre natura di Ciao Darwin, programma che l’ha resa celebre, e vincitrice dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip. Le ultime indiscrezioni parlano di un presunto flirt tra lei e il nuovo conduttore di X Factor, Ludovico Tersigni. La Di Benedetto in un intervista a fanpage smentisce tutto. “L’ho conosciuto in questa stagione di X Factor, è un bravo professionista”, ha detto l’ex Madre natura.

Tutto qui per Paola Di Benedetto, che continua a dire: “sono solo fake news”. Anche il presunto flirt con lo storico ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato categoricamente smentito dalla ragazza, la quale si difende “siamo amici da tanti anni, qualsiasi cosa è uscita su questo è assolutamente falsa”. Paola Di Benedetto si rammarica per queste notizie false e sottolinea come che in questo momento non sta cercando un fidanzato e si sta concentrando sulla sua professione. Proprio da quest’anno la bella Paola si è aggiudicata la conduzione di Hot Factor, programma che va in onda subito dopo il live di X Factor ogni giovedì.

Noi facciamo un grande imbocca al lupo a Paola Di Benedetto per i suoi successi lavorativi.