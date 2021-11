La sua simpatia non è assolutamente passata inosservata al Gf 6, ma sapete con chi è fidanzata oggi? Non lo immaginereste mai.

Nel corso di queste sedici edizione del GF ‘nip’ c’è da ammettere che il suo affezionatissimo pubblico ha avuto la possibilità di conoscere tantissimi concorrenti, eppure ognuno ha saputo conquistare un posto nel cuore di tutti noi. Chi per la sua simpatia, chi per la sua bellezza e chi per il suo carattere, ciascun gieffino di questi anni continua ad essere ricordato con immenso affetto.

Se dovessimo stilare una classifica di tutti quei concorrenti che hanno lasciato un segno nella storia del GF e che hanno saputo conquistare l’attenzione di tutto il suo pubblico, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Era davvero giovanissima quando ha preso parte al reality di Canale 5 nel corso della sua sesta stagione, eppure il suo clamore è stato davvero esagerato. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata oggi la sua vita? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: non immaginereste mai con chi è fidanzata oggi la concorrente del GF 6.

È stata una concorrente del GF 6, sapete con chi è fidanzata ora? Non lo immaginereste mai

La casa di Cinecittà ha avuto una protagonista d’eccezione nel corso della sua sesta edizione. Stiamo parlando proprio di lei: Man Lo. Entrata a far parte del GF 6, la simpaticissima studentessa ventiseienne ha saputo conquistare immediatamente l’attenzione su di sé. Certo, non è stata lei la vincitrice di quell’anno, questo è vero, ma il suo successo è stato ugualmente clamoroso. Cosa sappiamo adesso su di lei? Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che Man Lo sia diventata una splendida modella ed una splendida influencer.

Il suo canale Instagram, sul quale è attivissima e seguitissima, vanta un numero di fotografie davvero impressionante. È proprio per questo motivo che, spulciandolo per bene, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti insieme alla sua dolce metà. Sapete con chi è fidanzata? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene! Man Lo è fidanzata con Stefano Codegoni, nonché padre della giovanissima Sophie, attuale concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne.