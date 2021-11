Più di vent’anni fa era Silvana Canale nella soap Vivere: oggi il suo look è molto diverso, la riconoscereste?

Sul set di Vivere vestiva i panni di Silvana Canale e il suo ruolo lasciò il segno: oggi ha 55 anni, l’avreste riconosciuta con questo look?

Nonostante sia stato uno dei primi personaggi ad uscire di scena, quello di Silvana Canale è rimasto per lungo tempo nel cuore dei fan della soap Vivere: la sua storia, quella di madre single che cresce da sola suo figlio Luca tra mille difficoltà e sacrifici, commosse tutti e ad interpretarlo fu la bravissima Daniela Scarlatti.

L’attrice nata a Merano, in provincia di Bolzano, fece il suo ingresso sul set dalla prima puntata della storica soap, parliamo quindi del 1999.

Nel corso delle vicende narrate Silvana vive una bella storia d’amore con il commissario Vincenzo Leoni, interpretato dall’attore Edoardo Siravo. Una felicità che purtroppo durerà poco perché verrà uccisa da un proiettile in un supermercato verso la fine del 2000. Da allora cosa ha fatto questa splendida attrice e, soprattutto, come appare dopo più di vent’anni?

Ricordate Silvana Canale di Vivere? Ecco l’attrice Daniela Scarlatti oggi

Dopo il clamoroso successo ottenuto con la soap ambientata a Como, Daniela Scarlatti ha lavorato al film Mai + come prima del 2005 e nelle fiction Il maresciallo Rocca 3 accanto al grande Gigi Proietti, Una vita in regalo, Raccontami e Un posto al sole d’estate.

Nel 2008 ha vestito i panni della caposala nella serie di Rai 2 Terapia d’urgenza, ha preso parte a Distretto di Polizia 10, a Provaci ancora prof 4, Un passo dal cielo 3 e tantissime altre famose produzioni.

Daniela continua a lavorare tanto a teatro e oggi, all’età di 55 anni, si mostra giovanile e solare come quando ci teneva compagnia con la sua amatissima Silvana Canale.

Questa foto la ritrae in tempi recenti: come si può notare subito, non ha più la chioma riccia color rosso fuoco che la caratterizzava in Vivere, ma a noi piace tantissimo lo stesso, anche a voi?