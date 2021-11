Ricordate Jane in Breaking Bad? Sono passati più di dieci anni: com’è l’attrice oggi

Ricordate Jane in Breaking Bad? Sono passati più di dieci anni dalla sua apparizione nella famosa serie tv: com’è l’attrice oggi.

Sono passati diversi anni dall’uscita dell’ultimo episodio di Breaking Bad, che risale al 2008. Ma la serie tv di Vince Gilligan resta una delle più amate di tutti i tempi. La storia di Walter White ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, ma anche gli altri personaggi del cast sono entrati nel cuore del pubblico. Ricordate Jane Margolis?

La tatuatrice e padrona di casa di Jesse Pinkman è stato un volto importante della seconda stagione della serie tv: il rapporto tra i due, inizialmente, era burrascoso, ma infine è nato l’amore. A dare il volto a Jane è stata l’attrice e Modella statunitense Krysten Ritter, che ha fatto parte del cast della serie tra il 2009 e il 2010. Sono passati più di dieci anni, curiosi di vedere come è diventata oggi?

Breaking Bad, ricordate l’indimenticabile Jane? Com’è diventata l’attrice oggi

Tutti pazzi per Jane Margolis! Il personaggio è apparso soltanto in dieci episodi di Breaking Bad, fino al 2010, ma è rimasto nel cuore dei fan della serie tv. Soprattutto per la sua tragica morte: la tatuatrice va in overdose di eroina mentre dorme al fianco di Jesse, Walter White assiste alla scena ma non fa nulla per aiutarla. Una delle scene più crude dell’amatissima serie tv! Ma, a distanza di più di dieci anni, come è diventata la bellissima Jane?

L’attrice Kryster Ritter, oggi, ha 40 anni e resterete di stucco notando che per lei sembra non essere mai passato il tempo! Frangetta eliminata a parte, l’attrice è identica ai tempi in cui vestiva i panni della ribelle Jane. Ecco un’immagine di un video postato recentemente su Instagram:

Eh si, semplicemente incantevole! Dopo il grande successo in Breaking Bad, la Ritter è stata anche la protagonista della serie tv Netflix Jessica Jones ( 2015 -2019). Ha vestito nuovamente i panni di Jane nel film spin off di Breaking Bad, Il Camino, nel 2019.