“Tanti auguri amore mio”: il dolcissimo regalo di Andrea Zenga per il compleanno di Rosalinda Cannavò; il gesto dell’ex concorrente del GF Vip.

Nella casa del GF Vip, si sa, nascono tantissime storie d’amore. E, nella passata edizione del reality show di Canale 5, ne sono nate addirittura due, che procedono a gonfie vele. Si tratta di quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, e quella di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Entrambe le coppie si mostrano felici e sorridenti sui social e, proprio poche ore fa, una bellissima sorpresa per i fan dei “Zengavò”.

In occasione del compleanno di Rosalinda, che cade oggi 26 novembre, Andrea le ha organizzato un regalo davvero speciale. Curiosi di scoprire la sorpresa organizzata dal figlio di Walter Zenga per la sua dolce metà?

Andrea Zenga, il regalo per il compleanno di Rosalinda: un biglietto super romantico con sorpresa

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip 5, nel corso delle ultime settimane. La loro storia, infatti, è nata a reality quasi terminato: in molti erano scettici riguardo il loro amore. Anche perché, all’epoca, Rosalinda era ancore legata al suo ex Giuliano. Tra i due ex gieffini, però, è scoppiato un amore vero, che emoziona i numerosi sostenitori della coppia, che continuano a seguirli. E, proprio per loro, arriva una bellissima novità.

Un regalo speciale, che Andrea ha preparato per la sua Rosalinda in occasione del suo compleanno. Nelle stories, entrambi hanno mostrato il biglietto che Zenga ha consegnato alla sua dolce metà, a mezzanotte. Un biglietto in cui viene svelato il regalo: un viaggio a Parigi per due!

Come si legge sul biglietto, la partenza è prevista per il 3 dicembre e i fan non vedono l’ora di ammirare i loro beniamini ai piedi della Tour Eiffel. Viva l’amore e tanti auguri di buon compleanno a Rosalinda!