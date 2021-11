Dimenticarlo nel corso della quarta stagione di Bake Off è davvero impossibile: si è classificato al terzo posto, ma sapete cosa fa oggi?

Vi ricordate di lui a Bake Off? Entrato a far parte della quarta edizione del famosissimo programma di Real Time, il giovanissimo aspirante pasticcere ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Non soltanto i vincitori di un determinato programma cavalcano la cresta dell’onda subito dopo la loro vittoria, ma anche tutti i suoi concorrenti e, soprattutto, tutti coloro che sono riusciti a conquistarsi un posto sul podio. Il protagonista di questo nostro articolo ne è l’esempio lampante. Divenuto concorrente nel corso della quarta edizione di Bake Off, il giovanissimo ha saputo impressionate tutti con la sua bravura tra i fornelli tanto da aggiudicarsi anche il terzo posto. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui adesso? Sono trascorsi anni, seppure pochissimi, dalla sua partecipazione al programma di Real Time, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita ad oggi? Al momento del suo ingresso, come ricorderete, svolgeva la professione di tecnico di radiologia. Oggi, invece? Scopriamolo!

Terzo posto a Bake Off Italia, cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita

Vinta dalla simpaticissima e dolcissima Joyce, la quarta edizione di Bake Off Italia è stata davvero imperdibile. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, ad affiancare Clelia D’Onofrio e Ernst Knam c’è stato il mitico Antonio Lamberto Martino, ma anche perché i finalisti avevano tutte le carte in regola per vincere il titolo. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Francesca, la ventisettenne romana che si è classificata al secondo posto. Cosa sappiamo, invece, del buon Mattia?

Riuscito ad arrivare al podio e ad aggiudicarsi il terzo posto, il buon Mattia è stato uno dei protagonisti indiscussi di quell’edizione di Bake Off. Cosa sappiamo, però, adesso su di lui? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram. Ed abbiamo scoperto che la sua vita, ad oggi, non sia affatto cambiata. Da sempre appassionato di pasticceria, sembrerebbe che il giovane Albertin non soltanto sia riuscito a far diventare la sua passione un vero e proprio lavoro, ma che abbia un unico obiettivo: aprire una pasticceria tutta sua.

Ci auguriamo che molto presto possa realizzare tutti i suoi sogni.