Tu si que vales 2021, chi è il Duo Rokashkovs: incredibile il loro tango acrobatico, ma nessuno immaginava quel retroscena

Manca pochissimo all’ultima puntata di Tu si que vales 2021: tra i dieci finalisti anche il Duo Rokashkovs, impressionante la loro bravura!

Ci siamo! Domani sera, sabato 27 novembre, andrà finalmente in onda la puntata finale di Tu si que vales 2021. Il talent condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara si conferma campione di ascolti del sabato sera e dal 2014 non ha mai smesso di convincere il pubblico.

Oltre ad una giuria composta da personaggi amatissimi come Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, è anche la grande varietà di esibizioni proposte che attira l’attenzione del pubblico.

Insomma, per chi non vuole annoiarsi il sabato sera, Tu si que vales è una garanzia! Innumerevoli le cose strabilianti che abbiamo visto in questi anni e anche questa edizione non è stata affatto da meno.

Sabato 27 scopriremo chi tra i dieci finalisti si aggiudicherà la vittoria con l’annesso montepremi di 100.000 euro. A colpire sono stati anche loro il Duo Rokashkovs, una coppia di acrobati che ha lasciato tutti senza fiato già dalla prima puntata trasmessa il 18 settembre.

Tu si que vales 2021, chi è lo straordinario Duo Rokashkovs: in finale ritroveremo anche loro

Al celebre talent di Canale 5, ogni settimana i concorrenti, provenienti da tutto il mondo, stupiscono incredibilmente i telespettatori mostrando abilità di certo non comuni.

E’ proprio il caso del Duo Rokashkovs che ha eseguito un numero degno di restare nella storia del programma. Il duo è composto da un uomo di 51 anni e una donna di 27 che eseguono delle acrobazie incredibili sulle note di bellissime musiche. Nella prima puntata la musica scelta fu un tango molto passionale, nella semifinale invece si sono esibiti con la canzone “Margherita” di Riccardo Cocciante.

Una performance che presenta anche dei rischi e solo due persone così affiatate e con una così grande intesa possono permettersi di svolgerla in sicurezza. Non a caso, i due sono marito e moglie nella vita, quindi il loro legame è molto profondo e va ben oltre l’aspetto sportivo.

Sono stati loro a ‘spuntarla’ in semifinale nella sfida contro il giovane atleta Davide Garzetti e ora il pubblico attende di scoprire cosa mai prepareranno per la puntata decisiva di domani sera.

Si tratterà sicuramente di un momento imperdibile, non vediamo l’ora!