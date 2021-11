Uomini e Donne, indiscrezione bomba: in arrivo una nuova tronista molto conosciuta nel mondo dello spettacolo.

State seguendo questa stagione di Uomini e Donne? I colpi di scena sono all’ordine del giorno nella trasmissione di Maria De Filippi. A partire dalla chiusura anticipata di ben due percorsi sul trono, quello di Joele Milan e quello di Matteo Fioravanti. Ad occupare un posto ci ha pensato Matteo Ranieri, l’ex corteggiatrice di Sophie Codegoni, che è diventato il nuovo tronista. Ma ci saranno nuovi arrivi nel trono Classico?

Ebbene, nelle ultime ore sono arrivate alcune indiscrezioni davvero succulente per i telespettatori del programma di Canale 5. L’attesa e la curiosità salgono sempre di più: scopriamo insieme i dettagli.

LEGGI ANCHE ——–>Uomini e Donne, rottura definitiva per un’amatissima coppia: ormai non ci sono più dubbi

Arriva una nuova tronista a Uomini e Donne? L’indiscrezione ha incuriosito i fan

Uomini e Donne continua a fare compagnia al pubblico di Canale 5, che da ormai tantissimi anni segue le vicende del trono più famoso della tv. Un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori, che si emozionano con le vicende sentimentali dei protagonisti. A questo proposito, sta per arrivare qualche new entry?

Dopo l’uscita di scena di Joele e Matteo, uno dei due posti vuoti è stato occupato da Matteo Ranieri. Arriverà un nuovo tronista in studio? A quanto pare arriverà una nuova tronista donna! È quanto è trapelato da Il Vicolo delle News, che ha lanciato un’indiscrezione davvero interessante: la nuova tronista infatti sarebbe una donna già nota nel mondo dello spettacolo. La sua identità non è stata svelata, ma è stato detto che si tratta di una bella mora. Nel caso in cui la notizia fosse confermata, chi potrebbe essere la nuova tronista?

LEGGI ANCHE ——>Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono già lasciati? Parla l’ex tronista

LEGGI ANCHE ———>Uomini e Donne, telespettatori senza parole: succederà molto presto

Se l’indiscrezione fosse confermata, è possibile che anche una delle troniste attualmente in studio sia sul punto di scegliere: Andrea Nicole e Roberta hanno trovato l’amore? Non ci resta che attendere per avere notizie ufficiali sulla nostra amatissima trasmissione! E voi, chi vorreste vedere sul trono?