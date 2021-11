Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Andrea Nicole e Roberta? Colpo di scena!

Quando ci sarà la scelta di Andrea Nicole e Roberta a Uomini e Donne? Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena

Cresce l’attesa per le scelte delle due troniste di “Uomini e Donne”, dating show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Quando andrà in onda? Potrebbe arrivare un clamoroso colpo di scena, a tratti inaspettato. Nelle prossime righe vi sveliamo tutto nei dettagli.

Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Andrea Nicole e Roberta

La stagione di “Uomini e Donne” entra nel vivo. Dopo la scelta a sorpresa di Matteo Fioravanti, adesso cresce l’attesa per le scelte delle due troniste, Andrea Nicole e Roberta. Le due sono giunte ad un punto importante del loro percorso. Andrea Nicole ha deciso di concentrarsi su due dei suoi corteggiatori, Ciprian e Alessandro; mentre Roberta sta conoscendo Luca e Samuele.

Le due troniste hanno già dato il primo bacio e la scelta sembra molto vicina. I fan del programma iniziano ad ipotizzare anche quale sarà la scelta delle due. Per quanto riguarda il trono di Andrea Nicole, Ciprian sembra in vantaggio rispetto al ‘rivale’. Nel trono di Roberta, invece, Samuele è in vantaggio su Luca.

Quando ci sarà la scelta di Andrea Nicole e Roberta? Tutti se lo stanno chiedendo in questi giorni. Il loro percorso sembra ormai arrivato a buon punto e la scelta potrebbe avvenire da un momento all’altro. Nei prossimi giorni, però, potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Il sito ilvicolodellenews, sempre informatissimo sui fatti del programma di Maria De Filippi, ha anticipato che presto sarà presentato la nuova tronista del programma. Il sito ha anticipato che si tratta di una ‘mora’ già nota al mondo dello spettacolo.

È chiaro che, se dovesse esserci la presentazione della nuova tronista, di conseguenza ci sarà anche la scelta di una delle due troniste. Chi sceglierà prima tra Roberta e Andrea Nicole? Delle due la maggiore indiziata sembrerebbe la prima tronista ‘transgender’ nella storia del programma.