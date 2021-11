Vanessa Incontrada è bellissima oggi, ricordate com’era agli esordi? La foto da giovanissima

La sua bellezza ha sempre conquistato tutti, ma ricordate com’era Vanessa Incontrada da giovanissima nelle sue prime apparizioni in tv?

Era il lontanissimo 1998 e Vanessa Incontrada si affacciava al mondo dello spettacolo qui da noi in Italia dopo aver lavorato come modella. Il primo programma che condusse era Super su Italia 1 e da allora la bella italo spagnola ha catturato il cuore del pubblico nostrano

La sua carriera ha decisamente spiccato il volo nei primi anni 2000 sia come presentatrice che come attrice. Insieme a Claudio Bisio, è lei il volto storico di Zelig ad esempio ma si potrebbero elencare decine di trasmissioni che ne hanno decretato il successo.

Felicemente in coppia col compagno Rossano Laurini, Vanessa è mamma di Isal ed è molto amata anche per le sue battaglie a sfondo sociale di cui è stata protagonista anche in prima persona. Quando infatti negli ultimi anni ha messo qualche chilo in più, è stata purtroppo oggetto di stupide critiche da parte di alcuni dimostrando però di sapersi difendere egregiamente.

Col suo carattere forte è riuscita a non lasciarsi abbattere da niente e da nessuno e il suo sorriso è rimasto quello di sempre. Vanessa non ha mai ceduto neanche alla chirurgia estetica e la sua bellezza infatti è di una naturalezza che incanta tutti.

Oggi vogliamo mostrarvi com’era ai tempi del suo debutto in tv, resterete sorpresi!

Una giovanissima Vanessa Incontrada: la ricordate così?

Il primo programma in cui ebbe occasione di dimostrare tutto il suo talento e il suo carisma fu Super su Italia 1. Qui Vanessa appare sicuramente più magra e con un viso più acerbo, ma già bellissima.

Capelli un po’ più scuri di adesso, ma avrete notato che le lentiggini che ci hanno conquistato erano sempre lì. Per il resto, il suo fascino è rimasto intatto, ma forse oggi è diventata ancora di più un modello di ispirazione per tante donne.

Ve la ricordavate così giovane?