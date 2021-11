Lui è il fratello di un personaggio famoso, ma il suo viso non vi risulta affatto sconosciuto? Non immaginereste mai chi è.

Siamo sicuri: anche voi, appena vista la fotografia che vi abbiamo riproposto, avete pensato che il suo viso non vi è affatto nuovo. E che, soprattutto, ha qualcosa di molto familiare. D’altra parte, è davvero impossibile darvi torto! Il giovane ragazzo immortalato in questo scatto riproposto anche in basso altro non è che il fratello di un famoso personaggio.

Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando esattamente? Ebbene: ci pensiamo noi a fornirvi tutte le informazioni utili! Il giovanissimo ragazzo raffigurato in alto si chiama Jacopo. È giovanissimo. E, come dicevamo, è il fratello di un personaggio molto famoso. La somiglianza tra i due, vi assicuriamo, è davvero impressionante! Tanto è vero che, se guardate con attenzione lo scatto, non farete affatto fatica a riconoscerlo. Qualora non fosse così, non abbiate paura: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

È il fratello di un personaggio famoso: somiglianza impressionante!

Una cosa è certa: la somiglianza tra i due fratelli è piuttosto impressionante! Voi, però, siete riusciti a riconoscere di chi stiamo parlando esattamente? Come dicevamo precedentemente, il giovane ragazzo raffigurato in foto si chiama Jacopo. Ed è davvero giovanissimo. Purtroppo, sul suo conto, sappiamo davvero pochissime notizie. Rintracciandolo su Instagram, abbiamo scoperto che vive a Roma. E che ha una passione sfegatata per la squadra della sua città – senza considerare che ama Francesco Totti. A questo punto, però, vi chiediamo: sapete di chi parliamo?

Jacopo, come dicevamo, è il fratello maggiore di un famoso personaggio. Di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima e se guardate con attenzione la foto, non farete affatto fatica a riconoscerla! Stiamo parlando proprio di lui: Damiano dei Maneskin! Avete letto proprio bene, si! Il giovane ragazzo della foto non è altro che il fratello maggio del frontman dei Maneskin! I due, nonostante la sua differenza d’età, sono legatissimi. E piuttosto complici.

Diteci la verità: l’avevate riconosciuto?