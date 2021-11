Alessia Mancini, dall’ospedale il post rivolto ai follower: “Grazie di cuore”

Alessia Mancini manda un messaggio speciale ai follower dal letto dell’ospedale: le bellissime parole della showgirl dopo l’intervento.

I fan della bellissima Alessia Mancini saranno stati felici di sapere che il piccolo intervento a cui ha dovuto sottoporsi la showgirl è andato bene. A rassicurarli è stata proprio l’ex ragazza di Non è la Rai che con un post su Instagram ha informato tutti sulle sue condizioni.

Lo ha fatto dal letto dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma in cui è ricoverata: “Vi avevo accennato che dovevo fare un piccolo intervento…tutto ok. Un grazie di cuore a tutto il personale (medico e non) che si è preso cura di me”, si legge nella didascalia alla foto che la ritrae col pollice in su, segno che sta bene e che tutto si è risolto per il meglio.

Alessia ha poi sentito di dover lanciare un messaggio a coloro che la seguono: “Mi raccomando, prendetevi cura di voi… sempre”, aggiungendo anche gli hashtag #prevenzione e #lasaluteètutto.

Oltre alla foto, ha pubblicato anche un video in cui si vede il marito Flavio Montrucchio che le tiene compagnia e col quale scherza. Vediamo nel dettaglio cosa mostra il video della coppia.

Alessia Mancini in ospedale: il buon esito dell’operazione rende felici i fan

Come anticipato, i due che sono insieme da circa 20 anni e formano una delle coppie più belle e vere dello spettacolo, nel video scherzano con la complicità di sempre. Lui è bardato di tutto punto con camice, mascherina e cuffia e lei gli chiede ironica: “Guardi che già mi hanno operato. Lei è il chirurgo?”.

L’attore, da marito affettuoso, dice: “Ma per venire a trovarti, posso venire così?”. Lei, più innamorata che mai, lo rassicura: “Vai bene anche così”. Alessia ha poi condiviso una storia in cui si vede il caffè e una fetta biscottata per colazione. Un ottimo segnale che la nostra amatissima showgirl si sta riprendendo alla grande!

Le facciamo i nostri migliori auguri!